बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और चित्रांगदा सिंह, अपूर्व लाखिया के साथ अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के प्रमोशन के लिए शुक्रवार (20 नवंबर) को हैदराबाद पहुंचे. वहां सलमान ने फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर के क्रिटिसिज्म पर बात की. उन्होंने फिल्म में AI के इस्तेमाल को लेकर चल रही अटकलों पर भी जवाब दिया और उन 'एक्सपर्ट्स' को आड़े हाथों लिया जो एक सैनिक की कहानी पर ध्यान देने के बजाय इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं.

'मातृभूमि' के ट्रेलर को ट्रोल किए जाने पर बोले सलमान खान

हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सलमान से 'मातृभूमि' के ट्रेलर को लेकर हो रही ट्रोलिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "अगर मेरी फिल्म या मेरे बारे में बुरा बोलकर उन्हें व्यूज, फॉलोअर्स, शोहरत या पैसे मिलते हैं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है. भगवान उनका भला करे." उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जिन्हें लगा कि ट्रेलर में पूरी फिल्म ही दिखा दी गई है. उन्होंने कहा, "जो लोग कह रहे हैं कि यह बहुत लंबा है या उन्हें लगता है कि हमने पूरी फिल्म दिखा दी है, तो ऐसा नहीं है. मैं आपको 4 दिसंबर को पूरी फिल्म दिखाऊंगा. एक कहावत है न - किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए? लेकिन आपने तो कवर देखकर ही फैसला सुना दिया. अब क्या होगा जब चीजें बदल जाएंगी? उम्मीद है, ऐसा ही होगा. अगर आपको 5 मिनट के ट्रेलर में इतनी कमियां मिल गईं तो सोचिए ढाई घंटे की फिल्म में आपको कितनी कमियां मिलेंगी."

प्रोमो में कमियां निकालने वाले 'AI एक्सपर्ट्स' को लगाई फटकार

'मातृभूमि' का गाना 'मदिरापान' रिलीज होने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि सलमान ने इसके लिए शूटिंग नहीं की है, या फिर इसमें AI का इस्तेमाल किया गया है. ट्रेलर को लेकर भी इसी तरह की बातें कही गईं. इन सब पर रिएक्शन देते हुए सलमान ने कहा, "हमारी फिल्म देश के सैनिकों और उनके परिवारों के बारे में है और आप लोग VFX और AI की बातें कर रहे हैं. ये लोग कौन हैं? कहां से आते हैं?"

सलमान खान ने आगे कहा, "क्या ये लोग AI एक्सपर्ट हैं? क्या ये VFX स्पेशलिस्ट हैं? उन्हें लगता है कि यह सीन सलमान खान ने शूट नहीं किया है. पक्का कोई और होगा. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भले ही मैं ये सब न देखूं, लेकिन मेरी टीम जरूर देखती है."

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सलमान ने यह भी बताया कि असल जगहों पर शूट किए गए सीन्स की भी इस आधार पर ट्रोलिंग की गई कि उनमें VFX का इस्तेमाल हुआ है. उन्होंने तंज कसते हुए क्रिटिसाइज करने वालों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे सैनिकों या फिल्म की कहानी पर ध्यान देने के बजाय इन बातों पर ध्यान न दें. बता दें कि शुरुआत में 'मातृभूमि' का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था और माना जा रहा है कि इसमें भारत और चीन के बीच हुई झड़पों को दिखाया जाएगा. यह फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.