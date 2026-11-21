दूरदर्शन का 80 से 90 के दशक का दौर बेहद खास था. जब रामायण, महाभारत, श्रीकृष्ण और ओम नम: शिवाय जैसे शोज पौराणिक शोज को खूब पसंद किया जाता था. इस दौर में एक हॉरर शो ने भी दूरदर्शन पर दस्तक दी थी. हालांकि बेहद कम लोग इस शो के बारे में जानते हैं क्योंकि लोगों के मन में हॉरर शो का नाम आते ही आप बीती और आहट जैसे शोज की चर्चा होती है. लेकिन 1989 में एक ऐसा हॉरर शो दूरदर्शन पर आया, जिसमें किले के रहस्य ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी. यह रात 11 बजे दूरदर्शन पर आता था और रातों की नींद उड़ा देता था.

दूरदर्शन का पहला हॉरर शो

हम जिस हॉरर शो के बारे में बात कर रहे हैं वह किले का रहस्य है, जिसे भारतीय टेलीविजन का पहला हॉरर सीरियल भी माना जाता है. यह 80 के दशक के अंत में यानी 1989 में प्रसारित हुआ था. हफ्ते में एक बार यह 11 बजे आता था, जो रामायण और महाभारत शोज से बिल्कुल अलग था. इसका डरावना गाना सुनते ही कई दर्शक सिहर उठते थे. IMDb पर इसकी रेटिंग 8.9 बताई जाती है, जो उस दौर के टीवी शोज के लिए बहुत ज्यादा थी.

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किले का रहस्य की कहानी

कास्ट में लीड एक्टर पीयूष मिश्रा और वीरेंद्र सक्सेना थे. वहीं अन्नू कपूर भी शो की कास्ट में शामिल थे. किले का रहस्य की कहानी एक पुराने सुनसान किले के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे गांव वाले शापित और भुतहा मानते थे. किंवदंती थी कि जो भी किले के अंदर जाता है, उसकी पीठ पर इंसानी हाथों या लाल पंजे के निशान पड़ जाते हैं और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है. इसके बाद किले में सदियों पुराना खजाना भी होने की बात कही जाती थी, लेकिन डर के कारण कोई अंदर नहीं जाता था. हालांकि कहानी के अंत में किला भूतिया नहीं निकलता था.

हॉरर शोज का सिलसिला शुरू

किले का रहस्य काफी चर्चा में रहा, जिसके बाद हॉरर शोज का सिलसिला शुरू हुआ. इसके बाद आहट, आपबीती और फीयर फाइल्स जैसे शोज ने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई. लेकिन 90 के दशक के लोग आज भी इस सीरियल के बारे में याद करते होंगे.

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