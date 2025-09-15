काजोल और ट्विंकल के शो में सलमान ने किया मजेदार कमेंट, अपनी एक्टिंग को लेकर कहा- मुझे आते हैं सिर्फ 3 एक्सप्रेशन

प्राइम वीडियो पर दर्शकों को हंसाने गुदगुदाने वाला नया शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल (Two Much With Kajol And Twinkle)' जल्द ही दस्तक देने वाला है. ट्रेलर रिलीज होते ही फैन्स में शो को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ गई है. काजोल और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी इस शो को होस्ट कर रही है और दोनों का बेबाक अंदाज ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. इस शो का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शो में कई नामी सितारे नजर आएंगे. जिनकी मस्ती और मजाक दर्शकों को भी काफी गुदगुदाएगा.



सितारों से सजी गेस्ट लिस्ट

ट्रेलर में साफ दिखता है कि ये शो बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारों से सजा होने वाला है. गेस्ट लिस्ट में आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, कृति सेनन, करण जौहर, वरुण धवन, जान्हवी कपूर, गोविंदा और चंकी पांडे जैसे नाम शामिल हैं. जिनके साथ कभी काजोल और ट्विंकल मस्ती करती नजर आएंगी, तो कभी उनकी बोलती भी बंद करती नजर आएंगी. इसकी एक बानगी ये है कि विक्की कौशल मजाक में कहते हैं, "मैं आप दोनों से बहुत डरता हूं". वहीं ट्विंकल जवाब देती हैं कि वो उन्हें 'खाने की प्लानिंग' कर रही हैं. आलिया भट्ट शो के लिए मजेदार टाइटल भी सुझाती है- 'ट्रिकी विद सिंघम, एंड स्टंट्स विद खिलाड़ी', जिसे काजोल तुरंत खारिज कर देती हैं.

हंसी-मजाक और बेबाक बातचीत

इस तरह की मजाक मस्ती हर स्टार के साथ नजर आती है. जान्हवी कपूर अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का जिक्र करती हैं, जिस पर करण जौहर का फनी रिएक्शन सबको हंसा देता है. सलमान खान और आमिर खान की जुगलबंदी वाला शो भी बड़ा मजेदार होने वाला लगता है, जिसमें ट्विंकल उनके एक्सप्रेशन के बारे में सवाल करती हैं. तब वो कहते हैं, 'मैं बस तीन एक्सप्रेशंस पर जीता हूं' और माहौल को मजेदार बना देते हैं.

काजोल और ट्विंकल की दोस्ताना नोकझोंक भी दर्शकों का ध्यान खींचती है. शो में हंसते हुए काजोल बार-बार ट्विंकल खन्ना पर गिरती हैं तो कभी उन्हें मार भी देती हैं. उनकी इस हरकत पर ट्विंकल कहती हैं कि ये सब झेलने के लिए उन्हें ज्यादा फीस मिलनी चाहिए.







क्या है शो की खासियत?

काजोल का कहना है कि ये शो बाकी टॉक शोज से बिल्कुल अलग है. इसमें न कोई तय सवाल होंगे, न ही रटे-रटाए जवाब. बस दोस्तों जैसी खुली और अनफिल्टर्ड बातचीत होगी. ट्विंकल के अनुसार, असली मजा तब आता है जब बातचीत ईमानदार और मजाक से भरपूर हो और यही इस शो का दिल है. 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' प्राइम वीडियो पर 25 सितंबर से स्ट्रीम होगा और हर गुरुवार इसका नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा.