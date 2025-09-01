विज्ञापन

सलमान खान का परिवार नहीं खाता बीफ, पिता सलीम खान ने किया खुलासा, बोले- अधिकांश मुसलमान खाते हैं लेकिन...

सलमान खान के पिता और पटकथा लेखक सलीम खान ने हाल ही में एक चैट में खुलासा किया कि उनके परिवार ने मुस्लिम होने के बावजूद कभी गोमांस नहीं खाया.

सलीम खान ने बताया, परिवार में कोई नहीं खाता बीफ
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और पटकथा लेखक सलीम खान अपने परिवार, संस्कृति, भोजन संबंधी आदतों, धर्म और त्योहारों के बारे में खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं. ये एक ऐसा परिवार है जहां ईद से लेकर गणेश चतुर्थी तक सब कुछ पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं. फ्री प्रेस जर्नल के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में सलीम खान ने खुलासा किया कि उनके परिवार ने मुस्लिम होने के बावजूद कभी बीफ नहीं खाया. उन्होंने कहा कि बीफ निषिद्ध है और गाय का दूध पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के अनुसार मां के दूध का एक विकल्प है.

बीफ को लेकर क्या बोले सलीम खान?

सलीम खान ने इस इंटरव्यू में कहा कि इंदौर से लेकर आज तक हमने कभी बीफ नहीं खाया है.बीफ को अधिकांश मुस्लिमों द्वारा खाया जाता है क्योंकि यह सबसे सस्ता मांस है. कुछ इसे पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक गाय का दूध मां के दूध का एक विकल्प है और यह लाभकारी है.'

सलीम खान ने आगे कहा, 'पैगंबर मोहम्मद ने हर धर्म से अच्छी चीजें अपनाई हैं. केवल हलाल मांस खाना, जो यहूदियों से अपनाया गया था, इसे कोषेर कहते हैं. उन्होंने पोस्ट किया है कि हर धर्म अच्छा है और हम जैसे सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते हैं." सलीम खान ने कहा कि वह अपने बचपन में अपने पड़ोसी हिंदुओं के साथ इंदौर में रहते थे.

सलीम खान ने और सलमा खान से शादी की, जो कि एक हिंदू हैं और उनका नाम सुशीला चरक था. उन्होंने बताया, "मेरे ससुर, एक डेंटिस्ट थे और डोगरा समुदाय से थे. उन्होंने मेरी पृष्ठभूमि की जांच की थी. मैं एक अच्छे परिवार से आया था और शिक्षित था. उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि मेरा धर्म उनकी एकमात्र आपत्ति थी. सलीम खान और सलमा खान की शादी के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों समारोह हुए थे.'

सलीम खान के बारे में 

सलीन खान बॉलीवुड की सलीम-जावेद की मशहूर जोड़ी के सलीम हैं. उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर शोले, जंजीर और दीवार जैसी फिल्में लिखी हैं. उनके तीन बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान हैं. जबकि दो बेटियां अलविरा और अर्पिता हैं.

