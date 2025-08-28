विज्ञापन

जब शाहरुख-काजोल ने 'कुछ-कुछ होता है' पर किया था डांस, बिग बी ने बजाई तालियां तो सीट से खडे़ हो गए सलमान

यह वीडियो एक अवार्ड शो का है, जिसमें काजोल और शाहरुख ऑल ब्लैक लुक में ट्विनिंग करते दिख रहे हैं. शाहरुख ने ब्लैक पैंट पर ब्लेक शर्ट तो काजोल ने प्योर ब्लैक साड़ी पहनी हुई.

बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ी में से एक शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को आज भी फैंस का खूब प्यार मिलता है. शाहरुख-काजोल की जोड़ी ने करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. आज भी शाहरुख-काजोल की जोड़ी राज-सिमरन के नाम से जानी जाती है. भले ही दोनों बीते कई समय से साथ में फिल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जोड़ी का जादू इनके फैंस पर आज भी बरकरार है. इस जोड़ी को कई इवेंट और अवार्ड शो की स्टेज पर साथ में रोमांटिक परफॉर्मेंस देते हुए भी देखा गया है. अब इस वीडियो में शाहरुख-काजोल  जोड़ी स्टेज पर अपनी ही फिल्म के रोमांटिक गाने पर परफॉर्म करते दिख रहे हैं.

शाहरुख-काजोल की रोमांटिक केमिस्ट्री

यह वीडियो एक अवार्ड शो का है, जिसमें काजोल और शाहरुख ऑल ब्लैक लुक में ट्विनिंग करते दिख रहे हैं. शाहरुख ने ब्लैक पैंट पर ब्लेक शर्ट तो काजोल ने प्योर ब्लैक साड़ी पहनी हुई. इस वीडियो में शाहरुख-काजोल की जोड़ी अपनी ही फिल्म कुछ-कुछ होता है के सॉन्ग 'लड़की बड़ी अंजानी है' पर रोमांटिक डांस मूव्स कर रहे हैं. इस वीडियो में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शाहरुख-काजोल की जोड़ी के फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. वीडियो पर 50 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को एडिटेड भी बता रहे हैं. 

फैंस ने लुटाया शाहरुख-काजोल पर प्यार

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, ऑसम ऑसम ऑसम'. दूसरा यूजर लिखता है, शाहरुख-काजोल की जोड़ी एवरग्रीन है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, सलमान खान भी खड़े हो गए इसका मतलब परफॉर्मेंस गजब का है'. चौथे यूजर ने लिखा है, गुड और लवली जोड़ी, अभी तक मुझे इनसे अच्छी जोड़ी किसी की नहीं लगी और क्या आपको?. अब शाहरुख-काजोल के फैंस ऐसे ही उनकी इस परफॉर्मेंस पर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें, शाहरुख और काजोल को पिछली बार फिल्म दिलवाले (2015) में साथ में देखा गया था. शाहरुख-काजोल की जोड़ी को किसी फिल्म में साथ में आए 10 साल हो चुके हैं. 





 

