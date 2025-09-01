राज कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र के साथ दी फ्लॉप फिल्में, फिर देव आनंद बने मसीहा, इस फिल्म से रातों रात स्टार बनीं हेमा मालिनी

हिंदी सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी का फिल्मी करियर हिट रहा है और आज भी वह राजनीति के साथ फिल्मों में भी एक्टिव हैं. हेमा बीते पांच दशक से भी ज्यादा समय से इंडियन सिनेमा से जुड़ी हुई हैं. बतौर डांसर उन्होंने तमिल फिल्म इदू सत्यम से सिनेमा में कदम रखा था और साल 1968 में राज कपूर की फिल्म 'सपनों का सौदागर' से डेब्यू किया था. डेब्यू फिल्म के बाद दो साल तक एक्ट्रेस ने छह फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली. फिर साल 1970 में रिलीज हुई वो फिल्म, जिसने हेमा मालिनी को रातों-रात स्टार बना दिया और इस फिल्म के गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं.



इस फिल्म से बनीं स्टार

साल 1970 में हेमा मालिनी ने 'तुम हसीन मैं जवान', 'शराफत', 'अभिनेत्री', 'आंसू और मुस्कान' में काम किया, ये सभी फिल्में एवरेज रहीं. 1970 में हेमा की आखिरी फिल्म 'जॉनी मेरा नाम' थी, जो कि एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे देव आनंद के भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट किया था और देव आनंद इस फिल्म के लीड हीरो थे. राज कपूर के साथ डेब्यू फिल्म करने के बाद हेमा को कोई पहचान नहीं मिली, वारिस (1969) में वह जितेंद्र संग दिखीं, लेकिन देव साहब की फिल्म ने 'ड्रीम गर्ल' का सितारा चमका दिया. 'पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले' यह गाना 'जॉनी मेरा नाम' का है, जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं. इस फिल्म से हेमा लोगों के दिलों बसने लगी थीं.



इस सुपरस्टार संग की सबसे ज्यादा फिल्में

सीता और गीता की हिट के बाद हेमा एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर आ गई थीं. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था. साल 1975 में उन्होंने पांच सुपरहिट फिल्में दीं, जिसमें संन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू, प्रतिज्ञा और शोले जैसे दमदार फिल्में शामिल हैं. शोले में उनका 'बसंती' वाला रोल उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गया. इस वक्त पूरा देश हेमा मालिनी की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था और इसलिए कई निर्माताओं ने 'ड्रीम गर्ल' के रूप में एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा और साल 1977 में धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी बनी और फिल्म का नाम था 'ड्रीम गर्ल', जो जबरदस्त हिट हुई. बता दें, हेमा ने पति धर्मेंद्र संग 28, राजेश खन्ना संग 19, अमिताभ बच्चन संग 15, जितेंद्र संग 11 और देव आनंद संग 9 फिल्में की हैं.