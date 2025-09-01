विज्ञापन

राजेश खन्ना के नाती की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- नाना और पापा की तरह ही दमदार पर्सनालिटी

आरव का जन्म 15 सितंबर 2002 में मुंबई में हुआ था और वह अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे हैं.

राजेश खन्ना के नाती की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाती और बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार पर्सनैलिटी में अपने स्टार पिता की तरह हैं. आरव 22 साल के हो चुके हैं और फिल्मों में कब तक आएंगे कोई नहीं जानता. राजेश खन्ना के पहले नाती आरव कुमार ही हैं, जिन्हें स्टार दादा का खूब प्यार मिला. आरव की एक बहन नितारा भी है और कजिन नाओमिका हैं. नाओमिका उनकी मौसी रिंकी खन्ना की इकलौती बेटी हैं. आरव फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते हैं. आइए इन 10 तस्वीरों में देखते हैं अब कैसे दिखते हैं राजेश खन्ना के नाती आरव कुमार.

आरव का पूरा नाम आरव भाटिया और अक्षय ने बताया था कि उनके बेटे ने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था.

अक्षय कुमार कह चुके हैं कि उनके बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं हैं और वह एक्टर नहीं बनेंगे.

राजेश खन्ना के नाती ने लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है.

अक्षय की मानें तो घर छोड़कर लंदन पढ़ाई करने जाने का फैसला आरव का ही था. एक्टर ने कहा कि वह अपने बेटे को नहीं रोक पाए.

आरव लंदन में अपना सारा काम खुद करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन मांजना और खाना बनाना.
 

आरव को महंगे कपड़ों का शौक नहीं है और वह वहं सेकेंड हैंड स्टोर थ्रिफ्टी से कपड़े खरीदकर पहनते हैं.

आरव ने अपने स्टार पिता से कहा था कि वह एक्टर नहीं बनना चाहते. इस पर अक्षय ने बेटे की बात मान ली थी.

यही कारण है कि आरव सिनेमा की चकाचौंध से दूर रहते हैं और बी-टाउन पार्टी में भी नहीं दिखते हैं.

आरव एक साधारण लाइफ जीना पसंद करते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों पर भी ध्यान देते हैं. 




 

