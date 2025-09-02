विज्ञापन

सलमान खान गणपति दर्शन के लिए पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री के घर, वीडियो वायरल

सलमान खान सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार के घर गणपति दर्शन के लिए गए.  पूजा में शामिल होने के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. एक वीडियो में वह नंगे पांव भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए वेदी के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे.

सलमान खान गणपति दर्शन के लिए पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री के घर
नई दिल्ली:

सलमान खान सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार के घर गणपति दर्शन के लिए गए.  पूजा में शामिल होने के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. एक वीडियो में वह नंगे पांव भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए वेदी के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे. उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और प्रसाद के साथ-साथ टीका भी लगाया. उन्होंने आशीष से एक फोटो फ्रेम लेते हुए तस्वीरें भी खिंचवाईं. सलमान को कड़ी सुरक्षा, बॉडीगार्ड और कारों के काफिले से घिरा देखा गया. इस कार्यक्रम में सलमान ने चेकर्ड शर्ट और नीली पैंट पहनी हुई थी.

आशीष ने इस मौके पर सलमान के साथ X पर तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने मराठी में लिखा, "सलमान खान हमारे बांद्रा पश्चिम गणेशोत्सव समिति के गणपति के दर्शन के लिए आए." पिछले हफ़्ते ही सलमान और उनके परिवार ने संगीत, ढोल और अनुष्ठानों के साथ भगवान गणेश को विदाई दी. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य ने विसर्जन से पहले बारी-बारी से बप्पा को गोद में उठाया. 

सलमान के प्रोजेक्ट्स के बारे में
सलमान आखिरी बार एआर मुरुगादॉस की एक्शन ड्रामा सिकंदर में रश्मिका मंदाना के साथ नज़र आए थे. वह अगली बार "बैटल ऑफ़ गलवान" में दिखाई देंगे, जहां वह एक भारतीय सेना के जवान की भूमिका निभा रहे हैं. अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में हुए झड़पों से प्रेरित है.

वह वर्तमान में बिग बॉस 19 की मेजबानी कर रहे हैं. इस साल का सीज़न "घरवालों की सरकार" थीम पर आधारित है. दर्शक बिग बॉस 19 को कलर्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, आवेज़ दरबार, नगमा मिराजकर, अमाल मलिक, अशनूर कौर, ज़ीशान क़ादरी, अभिषेक बजाज, नतालिया जानोसज़ेक, फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, बसीर अली, तान्या मित्तल और नेहल इस सीज़न के प्रतियोगी हैं.

