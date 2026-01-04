विज्ञापन

सलमान खान बनेंगे ससुर, जानें कौन हैं भाईजान के भांजे अयान अग्निहोत्री की होने वाली दुल्हनिया? 

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री की मंगेत्तर टीना रिझयानी की चर्चा सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद खूब हो रही है. 

Read Time: 2 mins
Share
सलमान खान बनेंगे ससुर, जानें कौन हैं भाईजान के भांजे अयान अग्निहोत्री की होने वाली दुल्हनिया? 
सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज

सलमान खान ससुर बनने वाले हैं... इस बात से कई लोगों को झटका लगेगा कि भाईजान की तो शादी ही नहीं हुई और उनके कोई बच्चे नही हैं तो वह ससुर कैसे बन सकते हैं. लेकिन इसका जवाब हम देते हैं. दरअसल, सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने हाल ही में एक गुड न्यूज फैंस को दी और अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी को प्रपोज किया. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. सलमान खान इस नाते टीना रिझवानी के होने वाले ससुर होने वाले हैं. 

अयान अग्निहोत्री ने मंगेत्तर के साथ शेयर की फोटो

Latest and Breaking News on NDTV

हाल ही में सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी को प्रपोज किया. इसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वह घुटनों पर बैठकर गर्लफ्रेंड टीना को प्रपोज करते हुए नजर आए. उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा- गर्लफ्रेंड को 2025 में पीछे छोड़ रहा हूं. तस्वीरें शेयर करते ही सोशल मीडिया पर सवाल शुरू हो गए कि आखिर अयान मुखर्जी की मंगेत्तर कौन हैं. 

ये भी पढ़ें- सलमान खान के 28 साल के भांजे ने कर ली सगाई, रोमांटिक तस्वीरें पर एक्स मामी मलाइका ने दिया यूं रिएक्शन

कौन हैं टीना रिझवानी

Latest and Breaking News on NDTV

अयान मुखर्जी की गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी एक लाइफस्टाइल इन्फ्लूएंसर हैं और जाने माने बिजमैन की बेटी हैं. वह लाइफस्टाइल और फैशन इंडस्ट्री में अपने हाई प्रोफाइल असोसिएशन के लिए जानी जाती हैं. इसके अलावा टीना का प्रोफेशनल करियर भी हैं. वह कॉरपोरेट दुनिया से आती हैं. हालांकि उनकी इनकम की जानकारी नहीं पता चली है. 

कौन हैं अयान अग्निहोत्री

Latest and Breaking News on NDTV

गौरतलब है कि अयान मुखर्जी की मां अलवीरा अग्निहोत्री बतौर कॉस्टयूम डिजाइनर काम करती हैं और सलमान खान की फिल्मों को उन्होंने को प्रोड्यूस भी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनका नेटवर्थ 269 करोड़ के आसपास है. जबकि अतुल अग्निहोत्री, जो एक्टर रह चुके हैं. उनका नेटवर्थ 60 से 200 करोड़ के बीच बताया जाता है. हालांकि अयान अग्निहोत्री अभी अपना करियर बना रहे हैं. हाल ही में उनका मामा सलमान खान के साथ एक गाना भी आया था. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Alvira Khan, Ayaan Agnihotri, Ayaan Agnihotri Engaged To Tina Rijwani
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com