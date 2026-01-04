सलमान खान बनेंगे ससुर, जानें कौन हैं भाईजान के भांजे अयान अग्निहोत्री की होने वाली दुल्हनिया? 

सलमान खान ससुर बनने वाले हैं... इस बात से कई लोगों को झटका लगेगा कि भाईजान की तो शादी ही नहीं हुई और उनके कोई बच्चे नही हैं तो वह ससुर कैसे बन सकते हैं. लेकिन इसका जवाब हम देते हैं. दरअसल, सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने हाल ही में एक गुड न्यूज फैंस को दी और अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी को प्रपोज किया. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. सलमान खान इस नाते टीना रिझवानी के होने वाले ससुर होने वाले हैं.

अयान अग्निहोत्री ने मंगेत्तर के साथ शेयर की फोटो

हाल ही में सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी को प्रपोज किया. इसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वह घुटनों पर बैठकर गर्लफ्रेंड टीना को प्रपोज करते हुए नजर आए. उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा- गर्लफ्रेंड को 2025 में पीछे छोड़ रहा हूं. तस्वीरें शेयर करते ही सोशल मीडिया पर सवाल शुरू हो गए कि आखिर अयान मुखर्जी की मंगेत्तर कौन हैं.

ये भी पढ़ें- सलमान खान के 28 साल के भांजे ने कर ली सगाई, रोमांटिक तस्वीरें पर एक्स मामी मलाइका ने दिया यूं रिएक्शन

कौन हैं टीना रिझवानी

अयान मुखर्जी की गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी एक लाइफस्टाइल इन्फ्लूएंसर हैं और जाने माने बिजमैन की बेटी हैं. वह लाइफस्टाइल और फैशन इंडस्ट्री में अपने हाई प्रोफाइल असोसिएशन के लिए जानी जाती हैं. इसके अलावा टीना का प्रोफेशनल करियर भी हैं. वह कॉरपोरेट दुनिया से आती हैं. हालांकि उनकी इनकम की जानकारी नहीं पता चली है.

कौन हैं अयान अग्निहोत्री

गौरतलब है कि अयान मुखर्जी की मां अलवीरा अग्निहोत्री बतौर कॉस्टयूम डिजाइनर काम करती हैं और सलमान खान की फिल्मों को उन्होंने को प्रोड्यूस भी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनका नेटवर्थ 269 करोड़ के आसपास है. जबकि अतुल अग्निहोत्री, जो एक्टर रह चुके हैं. उनका नेटवर्थ 60 से 200 करोड़ के बीच बताया जाता है. हालांकि अयान अग्निहोत्री अभी अपना करियर बना रहे हैं. हाल ही में उनका मामा सलमान खान के साथ एक गाना भी आया था.

