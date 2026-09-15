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भुवन बाम के मुरीद हुए सलमान खान, ‘The Revolutionaries’ देखते हुए शेयर किया वीडियो

अभिनेता सलमान खान ने निखिल आडवाणी की वेब सीरीज ‘द रेवोल्यूशनरीज’ को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है.

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भुवन बाम के मुरीद हुए सलमान खान, ‘The Revolutionaries’ देखते हुए शेयर किया वीडियो
भुवन बाम के मुरीद हुए सलमान खान
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अभिनेता सलमान खान ने निखिल आडवाणी की वेब सीरीज ‘द रेवोल्यूशनरीज' को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है. सलमान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अभिनेता भुवन बाम और निर्देशक निखिल आडवाणी के साथ सीरीज देखते नजर आ रहे हैं. पोस्ट में उन्होंने दोनों को टैग करते हुए #TheRevolutionaries का इस्तेमाल किया. सलमान की यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई ‘द रेवोल्यूशनरीज' को लेकर चर्चा जारी है. 

भुवन बाम का रोल

सीरीज में भुवन बाम ने स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की भूमिका निभाई है. यह किरदार भुवन के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल दुनिया में हास्य और समकालीन किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाने के बाद वह पहली बार बड़े स्तर पर एक ऐतिहासिक किरदार निभाते दिखाई दे रहे हैं.

‘द रेवोल्यूशनरीज' निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी पीरियड ड्रामा सीरीज है. यह संजीव सान्याल की किताब Revolutionaries: The Other Story Of How India Won Its Freedom से प्रेरित है और स्वतंत्रता आंदोलन के उन क्रांतिकारियों की कहानी सामने लाती है, जिनका योगदान मुख्यधारा की चर्चाओं में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है. सीरीज में रास बिहारी बोस के अलावा सचिंद्रनाथ सान्याल, बाघा जतिन और प्रतिभा लाहिड़ी की कहानियां भी दिखाई गई हैं. 

सलमान खान ने देखी द रेवोल्यूशनरीज

सलमान की पोस्ट का दिलचस्प पहलू यह है कि वह सिर्फ सीरीज का कोई प्रमोशनल पोस्टर या ट्रेलर साझा करते नजर नहीं आए, बल्कि भुवन बाम और निखिल आडवाणी के साथ बैठकर इसे देखते हुए दिखाई दिए. इस वीडियो में सीरीज के दृश्यों की झलक भी दिखाई गई है. 

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भुवन के लिए सलमान की यह प्रतिक्रिया इसलिए भी अहम मानी जा सकती है क्योंकि ‘द रेवोल्यूशनरीज' उनके अभिनय सफर में एक अलग पड़ाव है. इंटरनेट पर अपने चैनल और किरदारों के जरिए लोकप्रिय हुए भुवन अब लंबे फॉर्मेट के अभिनय में लगातार अलग तरह की भूमिकाएं चुन रहे हैं. रास बिहारी बोस का किरदार उनके अब तक के डिजिटल काम से काफी अलग है.

द रेवोल्यूशनरीज की कास्ट

वहीं, निखिल आडवाणी के लिए भी यह प्रोजेक्ट उनके पीरियड ड्रामा और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि वाली कहानी को बड़े पैमाने पर पेश करने का प्रयास है. सीरीज में भुवन के साथ रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा प्रमुख भूमिकाओं में हैं. 

सलमान खान की इस सोशल मीडिया पोस्ट को ‘द रेवोल्यूशनरीज' के लिए एक और चर्चित इंडस्ट्री रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है. खासकर भुवन बाम के रास बिहारी बोस के किरदार को लेकर बन रही चर्चा के बीच सलमान का सीरीज को देखना और उसे अपने सोशल मीडिया पर साझा करना इस बातचीत को और बढ़ाता है.

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