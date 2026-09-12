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सलमान खान स्टारर ‘मातृभूमि’ पर बड़ा अपडेट, CBFC की स्क्रीनिंग के बाद तय होगी रिलीज डेट

सलमान खान की ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ लगभग तैयार है. जानिए CBFC स्क्रीनिंग और फिल्म की रिलीज डेट को लेकर क्या नया अपडेट सामने आया है.

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सलमान खान स्टारर ‘मातृभूमि’ पर बड़ा अपडेट, CBFC की स्क्रीनिंग के बाद तय होगी रिलीज डेट
मातृभूमि को लेकर आया नया अपडेट

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता है. फिल्म के टाइटल की घोषणा और सलमान खान के दमदार मोशन पोस्टर लुक सामने आने के बाद से ही इससे जुड़ी हर जानकारी पर फैंस की नजर बनी हुई है. अब फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, फिल्म लगभग तैयार है, लेकिन इसे अभी सेंसर बोर्ड यानी CBFC के सामने पेश किया जाना बाकी है.

लगभग तैयार है ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस'

एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री सोर्स के अनुसार, ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' लगभग तैयार है. हालांकि, फिल्म के VFX के कुछ हिस्सों पर अभी काम चल रहा है. सोर्स का कहना है कि फिल्म को थिएटर में शानदार अनुभव देने के लिए तैयार किया जा रहा है. फिलहाल फिल्म की फाइनल प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है. इसके बाद इसे सेंसर बोर्ड और संबंधित डिपार्टमेंट्स के सामने पेश किया जाएगा.

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CBFC की स्क्रीनिंग के बाद रिलीज डेट का ऐलान

फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. सोर्स के मुताबिक, CBFC समेत सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स के फिल्म देखने के बाद ही मेकर्स रिलीज डेट का ऐलान करेंगे. यानी फिलहाल फिल्म की रिलीज को लेकर किसी तारीख पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है. सोर्स ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी सेंसर बोर्ड ने फिल्म नहीं देखी है. पब्लिक रिलीज से पहले जब फिल्म अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचेगी, तब इससे जुड़ी आगे की जानकारी सामने आएगी.

‘बिग बॉस 20' में भी नजर आएंगे सलमान

वहीं, सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह ‘बिग बॉस 20' के साथ वापसी करने वाले हैं. शो के जरिए वह फैंस के वीकेंड्स को एंटरटेन करते नजर आएंगे. फिल्मों की बात करें तो सलमान खान SKV63, जिसका संभावित टाइटल ‘मॉन्स्टर' बताया जा रहा है, के अलावा राज और डीके के साथ एक थ्रिलर फिल्म में भी नजर आने वाले हैं. फिलहाल ‘मातृभूमि' को लेकर दर्शकों को फिल्म की फाइनल रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

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