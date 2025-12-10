2025 की सबसे पॉपुलर टॉप 10 इंडियन फिल्में : दो ने कमाए 800 करोड़ से ज्यादा, एक हुई फ्लॉप, फिर भी लिस्ट में शामिल

साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए शानदार रहा. IMDb ने अपनी सालाना लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जनवरी से नवंबर 2025 तक रिलीज हुई फिल्मों को ग्लोबल यूजर्स के पेज व्यूज के आधार पर रैंक किया गया है. इनमें कम से कम 6 की रेटिंग और पर्याप्त वोट्स वाली फिल्में शामिल हैं. इस लिस्ट में रोमांटिक ड्रामा से लेकर एनिमेटेड मिथोलॉजिकल एपिक तक विविधता देखने को मिली. यश राज फिल्म्स की 'सैयारा' ने टॉप पोजिशन हासिल कर सबको सरप्राइज किया, जबकि ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: अ लेजेंड - चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की.

IMDb की यह लिस्ट दुनियाभर के 250 मिलियन मंथली विजिटर्स के डेटा पर आधारित है. इसमें बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्में भी शामिल हैं. साल की शुरुआत विक्की कौशल की हिस्टोरिकल ड्रामा 'छावा' से हुई, जो पेट्रियॉटिक नैरेटिव और ग्रिपिंग परफॉर्मेंस की वजह से हिट रही. वहीं, डेब्यू एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' ने इमोशनल स्टोरीटेलिंग और चार्टबस्टर म्यूजिक से दर्शकों का दिल जीत लिया. यह फिल्म न्यूकमर्स की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गई. IMDb की टॉप 10 लिस्ट इस प्रकार है:

1. सैयारा (Saiyaara): मोहित सूरी की डायरेक्टेड यह रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा एक म्यूजिशियन और राइटर की लव स्टोरी है, जिसमें टर्मिनल इलनेस का ट्विस्ट है. अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री और साउंडट्रैक ने इसे ग्लोबल फेवरेट बनाया। बॉक्स ऑफिस पर यह सरप्राइज ब्लॉकबस्टर साबित हुई, 50 करोड़ के बजट में वर्ल्डवाइड करीब 575 करोड़ की कमाई के साथ. यह सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म बनी.

2. महावतार नरसिम्हा (Mahavatar Narsimha): भारतीय माइथोलॉजी पर आधारित पहली एनिमेटेड फिल्म, जो पांच भाषाओं में रिलीज हुई. भक्त प्रह्लाद की कहानी पर बेस्ड यह फिल्म टेक्निकल ब्रिलियंस और स्पिरिचुअल टोन की वजह से हिट रही. यह एनिमेशन जॉनर में नया बेंचमार्क सेट कर ऑस्कर शॉर्टलिस्ट तक पहुंची. 40 करोड़ के बजट में कमाई 326 करोड़.

3. छावा (Chhaava): विक्की कौशल स्टारर हिस्टोरिकल ड्रामा, जो छत्रपति संभाजी महाराज की बहादुरी पर आधारित है. पैट्रियॉटिक थीम, एक्शन सीक्वेंस और विक्की कौशल और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस ने इसे 2025 की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट बनाया. 150 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने 808 करो़ड़ रुपये कमाए.

4. कांतारा: अ लेजेंड चैप्टर 1 (Kantara A Legend Chapter 1): ऋषभ शेट्टी की इस प्रीक्वल ने लोक कथाओं और शानदार विजुअल्स से धमाल मचाया. कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी हिट, 130 करोड़ के बजट में वर्ल्डवाइड 853 करोड़ की कमाई. यह साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी.

5. कूली (Coolie): रजनीकांत की एक्शन पैक्ड फिल्म, जिसने स्केल और कोलैबोरेशंस से चर्चा बटोरी. मिक्स्ड रिव्यूज के बावजूद कमर्शियल सक्सेस, 350 करोड़ के बजट में 516 करोड़ रुपये का कलेक्शन.

6. ड्रैगन (Dragon): युवाओं के बीच प्रदीप रंगनाथन की तमिल फिल्म ड्रैगन को खूब पसंद किया गया. 35 करोड़ के बजट में इसने दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

7. सितारे जमीन पर (Sitaare Zameen Par): आमिर खान की इमोशनल फैमिली ड्रामा, जो स्पेशल चाइल्ड्स पर फोकस करती है. इसका बजट 80 करोड़ था जबकि कमाई करीब 268 करोड़.

8. देवा (Deva): शाहिद कपूर की एक्शन थ्रिलर, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बेअसर रही. फिल्म ने 55 करोड़ में कमाए 58 करोड़ रुपये. लेकिन IMDb की इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही.

9. रेड 2 (Raid 2): अजय देवगन की सीक्वल, आईटी रेड्स पर आधारित. सस्पेंस और परफॉर्मेंस की तारीफ, 80 करोड़ का बजट लेकिन कमाई करीब 235 करोड़.

10. लोका चैप्टर 1 चंद्रा (Lokah Chapter 1 Chandra): मलयालम सुपरहीरो फिल्म, जो ग्लोबली 300 करोड़ क्रॉस करने वाली पहली मलयालम फिल्म बनी. 40 करोड़ इसका बजट था.

यह लिस्ट भारतीय सिनेमा की डाइवर्सिटी दिखाती है. जहां बॉलीवुड ने रोमांस और हिस्टोरिकल ड्रामा से कमाल किया, वहीं साउथ ने माइथोलॉजिकल और सुपरहीरो जॉनर में नई ऊंचाइयां छुईं. कांतारा चैप्टर 1 और छावा जैसी फिल्मों ने 800 करोड़ क्लब में एंट्री की, जबकि सैयारा जैसी छोटी बजट फिल्म ने भी बड़ा चमत्कार किया. 2025 ने साबित किया कि कंटेंट किंग है.