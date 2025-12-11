2025 की टॉप 10 वेब सीरीज की लिस्ट: पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने मारी बाजी

Top 10 Most Popular Indian Series of 2025: साल 2025 ओटीटी के लिए बेहद मजेदार और रोमांचकारी साल बन गया है. क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी और रियलिस्टिक ड्रामा, हर तरह की कहानियों ने दर्शकों को दिल हारने पर मजबूर किया है. आईएमडीबी ने इस साल की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन सीरीज की नई लिस्ट जारी की है. जिसमें दर्शकों के फेवरेट शोज के नए सीजन के साथ-साथ कुछ नई एंट्रीज भी शामिल हैं. इस बार की लिस्ट साफ दिखाती है कि ऑडियंस मजबूत कंटेंट, इमोशन्स की गहराई से जुड़ी कहानी और शानदार परफॉर्मेंस को तरजीह दे रही है.

टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन वेब सीरीज ऑफ 2025 | Top 10 Most Popular Indian Series of 2025

1. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड: फिल्म इंडस्ट्री के डार्क पहलुओं को उजागर करने वाली ये वेब सीरीज 2025 की सबसे चर्चित सीरीज बन गई. कहानी की बोल्डनेस और शानदार स्पीड ने इसे IMDb लिस्ट में टॉप पर पहुंचाया. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.

2. ब्लैक वॉरंट: एक्शन और इंटेलिजेंस से भरी ये तेज रफ्तार सीरीज दर्शकों को लगातार बांधे रखती है. इसकी टाइट स्टोरी और बढ़ता सस्पेंस इसे खास बनाते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

3. पाताल लोक सीजन 2: पहले सीजन की धमाकेदार कामयाबी के बाद इसका दूसरा भाग आया. जो पहले से और भी डार्क, और भी गहरा और ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव साबित हुआ. शानदार स्क्रिप्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

4. पंचायत सीजन 4: फुलेरा गांव की सादगी और देसी ह्यूमर में इस बार भी वही गर्माहट महसूस होती है. सचिव जी और उनकी टीम की कहानी दिल से जुड़ जाती है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

5. मंडला मर्डर्स: यश राज की ये डार्क थ्रिलर अपने स्टाइल और रहस्यमय माहौल के कारण खूब पसंद की जा रही है. मिस्ट्री और हाई इंटेंसिटी क्राइम इसका सबसे बड़ा अट्रेक्शन हैं. ये नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है.

6. खौफ: हॉरर और थ्रिलर के बेहतरीन मेल वाली ये सीरीज लगातार डर और स्ट्रेस का माहौल बनाए रखती है. इसकी सिनेमैटोग्राफी और ट्रीटमेंट खास हैं. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

7. स्पेशल ऑप्स सीजन 2: स्पाई यूनिवर्स का ये नया अध्याय और बड़ा, और ज्यादा तेज और इमोशनल है. एक्शन, इंटेलिजेंस और इमोशन का बढ़िया बैलेंस यहां नजर आता है. ये जियोहॉटस्टार की वेब सीरीज है.

8. खाकी-द बंगाल चैप्टर: सच्ची घटनाओं पर आधारित ये क्राइम ड्रामा पुलिस और अपराध की दुनिया को बेहद रियलिस्टिक तरीके से पेश करता है. इसे नेटप्लिक्स पर देखा जा सकता है.

9. द फैमिली मैन सीजन 3: श्रीकांत तिवारी की वापसी ने फिर से दर्शकों को स्क्रीन से बांध लिया है. पावरफुल स्टोरी और मजबूत परफॉर्मेंस ने इसे लिस्ट में शामिल किया. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

10. क्रिमिनल जस्टिस- ए फैमिली मैटर: इस नए सीजन में फैमिली ड्रामा और कोर्टरूम सस्पेंस का दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इसकी मुख्य खूबी हैं. ये जियोहॉटस्टार की पॉपुलर वेब सीरीज है.