2025 में साउथ ने बॉक्स ऑफिस पर की बम्पर कमाई, 10 फिल्में जिन्होंने दिखाया पैसा नहीं कॉन्टेंट है किंग

Top 10 South Films of 2025: साल 2025 में साउथ सिनेमा साबित कर गया कि कम बजट में भी दिल जीतने वाली कहानियां कैसे ब्लॉकबस्टर बन सकती हैं. मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ की ये फिल्में 50 करोड़ से कम के बजट में बनीं, लेकिन थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक पर जमकर रिकॉर्ड बनाएं. सामाजिक मुद्दों पर गहरी नजर और सितारों की सादगी ने इन्हें स्पेशल बना दिया. कुल मिलाकर, इनकी कमाई 1000 करोड़ पार हो गई, जो साबित करता है कि स्टोरी ही असली हीरो है. अगर ये फिल्में मिस कर दी हैं तो नेटफ्लिक्स, जियो हॉस्टार, सोनी लिव या अमेजन प्राइम पर अब भी देख सकते हैं.

2025 की वो 10 साउथ की फिल्में जो सबको कर गईं हैरान

1. थुडरुम (Thudarum), मोहनलाल का इमोशनल क्राइम ड्रामा

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की ये फिल्म 50 करोड़ के बजट मेंऐ बनी, लेकिन 235 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर गई. थरुन मूर्ति के डायरेक्शन में रन्नी हिल्स में सेट, एक टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी और एक क्राइम मिस्ट्री से उलझ जाती है. शोभना का रीयूनियन और प्रकाश वर्मा का विलेन रोल यादगार रहा. इसे ओटीटी पर जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

2. टूरिस्ट फैमिली (Tourist Family), इमिग्रेशन की दिल छू लेने वाली कॉमेडी

डायरेक्टर अभिषेक जीवंत ने इस फिल्म से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया. 15 करोड़ के बजट में फिल्म ने 87.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. श्रीलंकाई तमिल परिवार के चेन्नई स्ट्रगल को हास्य और दर्द से बुना गया है. सासिकुमार, सिमरन और योगी बाबू की केमिस्ट्री कमाल रही है. इसे ओटीटी पर जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

3. रेखाचित्रम (Rekhachithram), मिस्ट्री का रियल-लाइफ ट्विस्ट

जॉफिन टी चाको की मलयालम थ्रिलर सिर्फ 10 करोड़ में बनी, लेकिन 57 करोड़ का कलेक्शन किया. 1985 की ‘कठोडु कठोरम' शूटिंग मिस्ट्री पर आधारित, आसिफ अली और अनस्वरा राजन की शानदार एक्टिंग. ओटीटी पर सोनीलिव पर उपलब्ध. सस्पेंस की फिल्में देखने के शौकीन हैं तो कतई मिस ना करें.

4. ऑफिसर ऑन ड्यूटी (Officer on Duty), कुंचाको बोबन की कमाल की थ्रिलर

12 करोड़ बजट वाली जीतू अशरफ की डेब्यू मलयालम एक्शन 54 करोड़ कमाने में कामयाब रही. डिमोटेड इंस्पेक्टर काउंटरफिट जूलरी रैकेट की जांच करता है और फिर एक मकड़जाल में उलझता ही जाता है. ये क्राइम ड्रामा नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

5. सू फ्रॉम सो (Su From So), कन्नड़ सुपरनैचुरल फिल्म का सरप्राइज

कन्नड़ कॉमेडी-ड्रामा 5.50 करोड़ के बजट में 123 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर गई. जे.पी. तुमिनाजू निर्देशित फिल्म में मनोरंजन करने वाला हर मसाला मौजूद है. फिल्म ओटीटी पर अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है. थ्रिल और फोक लोर का नया फ्लेवर.

6. डाइज इरे (Dies Irae), सस्पेंस की शानदार सवारी

मलयालम मिस्ट्री 25 करोड़ बजट वाली ये फिल्म 81 करोड़ कलेक्ट कमाकर सुपरहिट करही. मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल इस थ्रिलर को दर्शकों का खूब प्यार मिला. फिल्म का निर्देशन राहुल सदाशिवन ने किया. फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध.

7. अलाप्पुझा जिमखाना (Alappuzha Gymkhana), स्पोर्ट्स ड्रामा का इंस्पिरेशनल जोर

प्लान बी मोशन की मलयालम फिल्म 12 करोड़ बजट पर 70 करोड़ रुपये कमा गई. नस्लेन की अलाप्पुझा के जिमखाना क्लब की राइज-फॉल स्टोरी है जो युवा दर्शकों को खूब पसंद आई. इसे ओटीटी पर सोनीलिव पर देखा जा सकता है. युवाओं के लिए मोटिवेशनल फिल्म है.

8. ड्रैगन (Dragon), युवाओं के दिलों में जोर की दस्तक

प्रदीप रंगनाथ वो एक्टर हैं जिन्होंने अभी तक एक भी फ्लॉप नहीं दी है. उनकी फिल्म ड्रैगन को 35 करोड़ के बजट में बनाया गया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर गई. फिल्म का निर्देशन अश्वथ मरिमुथू ने किया है. ड्रैगन नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

9. लोका चैप्टर वन, चंद्रा (Lokah Chapter One: Chandra), साउथ से आई पिशाचों की दुनिया

कल्याणी प्रियदर्शन और नस्लेन की 'लोका चैप्टर वन: चंद्रा' मलयालम फिल्म है और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्म बन गई. फिल्म ने 40 करोड़ के बजट में 302 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ओटीटी पर फिल्म जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध है.

10. कलमकावल (Kalamkaval), ममूटी का लो-की थ्रिलर

ममूटी कंपनी की मलयालम क्राइम ड्रामा 25 करोड़ के बजट में बनी है, ये 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. जिसने अभी तक 50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. ये एक क्लासिक थ्रिलर है जिसमें ट्विस्ट्स की भरमार है. ये फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होगी.

कह सकते हैं कि 2025 में इन लो बजट फिल्मों ने साउथ को नई ऊंचाई दी. क्राइम से कॉमेडी तक, सब कुछ कवर किया. वीकेंड पर पॉपकॉर्न लें और इनके जादू में खो जाएं.