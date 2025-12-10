विज्ञापन

सचेत-परंपरा ने अमाल मलिक का किया पर्दाफाश, बेख्याली गाने को लेकर की सार्वजनिक माफी की डिमांड, बोले- शर्म आनी चाहिए

फिल्म 'कबीर सिंह' के गाने 'बेख्याली' को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है. संगीतकार जोड़ी सचेत-परंपरा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कंपोजर अमाल मलिक के उन दावों को झूठा और निराधार बताया, जिसमें उन्होंने 'बेख्याली' गाने को बनाने का दावा किया था.

सचेत-परंपरा ने अमाल मलिक से डिमांड की सार्वजनिक माफी
फिल्म 'कबीर सिंह' का गाना 'बेख्याली' आज भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है. इस गाने को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है. संगीतकार जोड़ी सचेत-परंपरा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कंपोजर अमाल मलिक के उन दावों को झूठा और निराधार बताया, जिसमें उन्होंने 'बेख्याली' गाने को बनाने का दावा किया था. वीडियो में संगीतकार जोड़ी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने सबसे बड़े गानों में से एक की सफाई इस तरह से देनी पड़ेगी. 'बेख्याली' पूरी तरह हमारा बनाया है, जिसे उन्होंने 'कबीर सिंह' की टीम, शाहिद कपूर और निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा के साथ बैठकर कंपोज किया था. लेकिन, अमाल मलिक के बार-बार यह कहने पर कि यह उनकी पुरानी धुन जैसी है, ऐसे में हमें अपना पक्ष रखना जरूरी हो गया.

वीडियो में उन्होंने दावा किया, ''गाने का हर सुर, हर कंपोजिशन और हर एडिट वहीं उसी समय किया गया था. हमारे पास उन सभी चैट और बातचीत के सबूत भी मौजूद हैं, जो उस समय की हैं और जिनसे साबित होता है कि यह रचना पूरी तरह से हमारी है.'' सचेत-परंपरा ने अमाल के उस बयान पर भी जवाब दिया, जिसमें अमाल ने कहा था कि लेबल अपने पसंदीदा कलाकारों को बढ़ावा देता है. इस पर उन्होंने बताया, ''हम टी-सीरीज के साथ 'बेख्याली' से पहले जुड़े ही नहीं थे, जबकि अमाल 2015 से वहीं से जुड़े हुए हैं. अगर किसी तरह अमाल की पुरानी धुन हमें मिल भी गई होती, तो लेबल किसी 'बाहरी कलाकार' को क्यों तरजीह देता?''

उन्होंने वीडियो में अमाल द्वारा भेजी गई चैट्स भी दिखाई. उनका कहना है कि गाना रिलीज होने के बाद अमाल ने खुद उन्हें संदेश भेजकर बधाई दी थी और गाने की तारीफ की थी. उन्होंने कहा, "बातचीत की शुरुआत भी अमाल ने ही की थी. ऐसे में अब वह कैसे कह सकते हैं कि हमने धुनें चुराई हैं? यह सब बातें सच में दुख पहुंचाती हैं, क्योंकि पहले अमाल हमसे घंटों बात करते थे, तारीफ करते थे, और अब अचानक आरोप लगाने लगे हैं."

सचेत-परंपरा ने वीडियो में बार-बार कहा कि अगर अमाल कोई दावा कर रहे हैं, तो उन्हें सबूत भी पेश करना चाहिए. उन्होंने कहा, ''मीडिया में अमाल जो बयान दे रहे हैं, वे गलत हैं और इससे फैंस भी भ्रमित हो रहे हैं. अमाल के पुराने गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब किसी का काम अच्छा न चले, तो दूसरों पर आरोप लगाया जाए. इंडस्ट्री उसे मौका देती है, जो अच्छा काम करता है, चाहे वह इंडस्ट्री का हो या बाहर से आया हो. मेहनत और प्रतिभा की पहचान कहीं भी की जाती है.''

उन्होंने कहा, ''हम कभी दूसरे कलाकारों को नीचे दिखाकर अपने लिए जगह नहीं बनाते. कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने किसी फिल्म के लिए गाना बनाया, लेकिन वह फिल्म हमें नहीं मिली. फिर भी हम किसी पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि इसे सीख की तरह लेकर आगे और मेहनत करते हैं.''

इसके बाद उन्होंने बताया कि टी-सीरीज ऑफिस में एक मुलाकात के दौरान अमाल ने खुद कहा था कि 'कबीर सिंह' भले बड़ी फिल्म न हो, लेकिन 'बेख्याली' शानदार गाना है. ऐसे में हमारा सवाल यह है कि फिर आठ साल बाद ऐसा क्या हुआ कि अब अमाल इस गाने को अपनी धुन से जोड़ रहे हैं. वीडियो के आखिर में उन्होंने कहा कि अमाल ने जब सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से ही माफी भी मांगनी चाहिए. इस विवाद ने उनकी छवि और प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है, और अगर कोई उनके काम को चोरी बताता है, तो वे कानूनी कदम भी उठाएंगे.
 

