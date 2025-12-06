विज्ञापन

Bigg Boss 19: ग्रैंड फिनाले से पहले मालती चाहर ने अमाल मलिक संग डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- हम तीन महीने पहले ही...

अमाल मलिक और मालती चाहर बिग बॉस ग्रैंड फिनाले से पहले चर्चा में आ गये हैं. दोनों को लेकर कहा जा रहा है वे डेट कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Bigg Boss 19: ग्रैंड फिनाले से पहले मालती चाहर ने अमाल मलिक संग डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- हम तीन महीने पहले ही...
मालती चाहर ने अमाल मलिक संग डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
नई दिल्ली:

मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने फिनाले से एक दिन दूर है. कल यानी 7 दिसंबर को शो को उसका 19वां विनर मिल जाएगा. टॉप 5 की रेस में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल शामिल हैं. पांचों के बीच जमकर जंग  चल रही है, लेकिन फिनाले से पहले मालती चाहर घर से बेघर हो गई हैं. मालती शो से जाते-जाते बड़ा खुलासा कर गई. मालती ने घर में खुलासा किया कि वह म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक को पहले से ही जानती हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ने घर में यह बात छिपाई थी. अब जब मालती के मुंह से निकल गया कि वह मलिक को जानती हैं, तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. अटकलें लग रही हैं कि दोनों एक-दूजे को डेट कर रहे हैं.

मालती है अमाल की गर्लफ्रेंड?

सोशल मीडिया पर अमाल को लेकर कहा जा रहा है कि मालती ही वही लड़की है, जिसके लिए अमाल गाने गाते आ रहे हैं. जब सोशल मीडिया पर मालती और मलिक की कथित अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा तो मालती ने खुद आकर इसकी पूरी सच्चाई से पर्दा हटा दिया है. मालती ने शो से बाहर होने के बाद एक इंटरव्यू में अमाल संग अपना नाम जुड़ने पर खुलकर बोला है. मालती ने साफ शब्दों में कहा कि अमाल उनके बॉयफ्रेंड नहीं हैं. अफवाहों पर मालती ने कहा, 'लोग क्या-क्या बोल रहे हैं, मैं इस पर क्या सफाई दूं, मैं अमाल की गर्लफ्रेंड नहीं हूं, अमाल ने भी नहीं कहा कि गर्लफ्रेंड है, उसने कहा कि वह एक लड़की से मिला था, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह गर्लफ्रेंड थी, वो प्रपोज करता है या नहीं वो उसका अपना पक्ष है, पर मेरे सामने तो वह अच्छे से ही बिहेव करता है'.

'तीन महीने से पहले ही हम..'

मालती ने आगे कहा, 'अमाल क्या बोले, वो ही जाने, मैं कुछ नहीं जानती, हां मैं अमाल की गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं उसे शो से तीन महीने पहले से जानती थी, फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनने का टाइम कहां मिला मुझे, मैं तो काम से ट्रैवल कर रही थी, हां लेकिन जान पहचान है, ना उसने बोला ना मैंने बोला, हम बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड नहीं हैं'. बता दें, कल 7 दिसंबर को सलमान खान ग्रैंड फिनाले को होस्ट करेंगे और शो का नया विजेता का एलान करेंगे. इस बार सबसे ज्यादा चांस टीवी के पॉपुलर एक्टर गौरव खन्ना के जीतने के लग रहे हैं. क्योंकि वह पिछली बार सेलिब्रिटी मास्टरशेफ का खिताब भी जीत चुके हैं.

 

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19 Grand Finale, Amaal Mallik, Bigg Boss 19 Grand Finale Date, Bigg Boss 19 Grand Finale Week
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com