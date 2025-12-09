धर्मेंद्र और बॉबी देओल की इस फिल्म से हिल गया बॉक्स ऑफिस,50 से ज्यादा हफ्ते तक चली सिनेमाघरों में,विदेश में बिके करोड़ों टिकट

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं मगर उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं. 89 साल की उम्र में भी वो एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे और हर जगह छाए हुए थे. धर्मेंद्र के साथ उनके बच्चों ने कम ही फिल्मों में काम किया है. मगर एक फिल्म ऐसी थी जिसमें धर्मेंद्र के साथ उनके छोटे बेटे बॉबी देओल नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था. इंडिया ही नहीं विदेशों में भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. आइए आपको इस फिल्म के बारे में खास बातें बताते हैं.

धरम वीर ने बनाया था रिकॉर्ड

धर्मेंद्र और बॉबी देओल की जिस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम धरम वीर है. 1977 में आई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी. खास बात ये है कि ये फिल्म सिनेमाघरों पर 50 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक टिकी रही थी. ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी. साथ ही 70 के दशक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का टाइटल अपने नाम किया था.इंडिया के साथ विदेशों में भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. जहां पर इसके मिलियन में टिकट्स बिके थे. ये फिल्म सोवियत संघ में बहुत सफल रही थी.वहां पर इसके 32 मिलियन टिकट बिके थे.

बॉबी देओल ने निभाया था ये किरदार

धर्मेंद्र की इस फिल्म में उनके छोटे बेटे बॉबी देओल भी नजर आए थे. बॉबी देओल ने एक सीन में धर्मेंद्र के किरदार के छोटे रूप में कैमियो किया था. फिल्म की शूटिंग के समय वह 9 साल के थे. फिल्म में बॉबी बेहद क्यूट लगे थे. धरम वीर में धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र, जीनत अमान, प्राण, नीतू सिंह और जीवन अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था.