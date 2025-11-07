रितु सिंह ने लॉन्च किया भावनाओं से भरा गीत ‘सिंदूर’, स्त्री शक्ति और आस्था को समर्पित प्रस्तुति

संगीत की दुनिया में अपनी भावपूर्ण आवाज और दिल छूने वाले गीतों के लिए जानी जाने वाली रितु सिंह ने अपना नया गीत ‘सिंदूर' लॉन्च कर दिया है. रिलीज़ के बाद, मीडिया और संगीत प्रेमियों ने गीत के संदेश और रितु की प्रस्तुति की खूब सराहना की है.‘सिंदूर' सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि एक भावना है, जो स्त्री की शक्ति, आस्था, सम्मान, प्यार और हिम्मत का प्रतीक है. यह गीत ऑपरेशन सिंदूर को भी श्रद्धांजलि देता है और उन परिवारों के साहस को सलाम करता है, जिन्होंने कठिन समय का सामना किया.

रितु सिंह ने बताया कि यह गीत उनके दिल के बहुत करीब है. उन्होंने कहा, “सिंदूर आस्था है. यह अनंत है और हमारी नसों में शक्ति, भक्ति और एक ऐसे योद्धा की तरह बहता है जो संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो. सिंदूर में भारत की मिट्टी की सुगंध बसती है.” रितु के अनुसार, इस गीत ने उन्हें स्त्री के भावनात्मक दर्द और उसकी अद्भुत शक्ति, दोनों को गहराई से महसूस करने का अवसर दिया. “सिंदूर ने मेरे भीतर दर्द और शक्ति दोनों को जगाया. यह मेरा तरीका है उन परिवारों से दिल से जुड़ने और भारत की करुणा व साहस को नमन करने का.”

गीत का संगीत मशहूर संगीतकार अभिजीत वाघानी ने तैयार किया है, जबकि वीडियो का निर्देशन राहुल खान ने किया है. दोनों की संवेदनशीलता और कला ने इस गीत को एक सुंदर, भावनात्मक और प्रेरक रूप दिया है.‘मंगल गाओ जी', ‘कुछ कमी' और ‘जो मांगें ठाकुर' जैसे गीतों के बाद ‘सिंदूर' यह साबित करता है कि रितु सिंह आज भारत की सबसे भावनात्मक, प्रभावशाली और सशक्त गायिकाओं में से एक हैं, जो अपने संगीत से लोगों के दिलों को छूती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं.

जल्द ही रितु अपने अगले गीत ‘मेहंदी' ‘सोहम' और ‘बंदेया' भी रिलीज़ करने वाली हैं, जिनमें फिर से भक्ति, जीवन और आत्मिक शांति की झलक मिलेगी.‘सिंदूर' यह दिखाता है कि सच्चा संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, दिल तक उतर जाता है.