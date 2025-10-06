विज्ञापन

विजय देवरकोंडा से सगाई के बाद रश्मिका मंदाना का पहला इंस्टाग्राम पोस्ट, लिखा-हम एक शानदार...  

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की बीते दिनों साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा से सगाई की खबरों की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब सुनने को मिली है. 

सगाई की खबरों के बीच रश्मिका मंदाना का लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट
नई दिल्ली:

मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बीते दिनों चर्चा में रहीं. जब उनकी साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा से सगाई की खबरें सामने आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल ने घर में ही करीबी परिवार और दोस्तों के बीच सगाई की है. वहीं कहा जा रहा है कि 2026 के फरवरी में कपल शादी के बंधन में बंधेगा. इसी बीच रश्मिका मंदाना ने सगाई की खबरों के बाद अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'थामा' के 'तुम मेरे न हुए' गाने की शूटिंग के पीछे की रोचक कहानी बताई. 

रश्मिका ने गाने के कुछ खूबसूरत सीन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह गाना एक अनप्लांड सोच का नतीजा है. उन्होंने लिखा, "हम एक शानदार लोकेशन पर 10-12 दिनों से फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. आखिरी दिन हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को अचानक एक शानदार आइडिया आया. उन्होंने कहा, 'यह लोकेशन इतनी खूबसूरत है, क्यों न यहां एक गाना शूट कर लिया जाए?' मैंने भी तुरंत हामी भरी और कहा, क्यों नहीं?"

उन्होंने लिखा, "आप सभी की मेहनत और लगन के बिना यह गाना संभव नहीं हो पाता. दिल से शुक्रिया." रश्मिका ने गाने के किरदारों का जिक्र करते हुए प्रशंसकों से इसे प्यार देने, इसके साथ नाचने और इसे पूरे उत्साह के साथ देखने की अपील की. गाने को मधुबंती बागची और सचिन-जिगर ने मिलकर गाया है और बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. इस गाने में रश्मिका और आयुष्मान एक साथ जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं. 

आदित्य सरपोतदार निर्देशित फिल्म 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म 21 अक्टूबर को दीपावली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म 'थामा' को दिनेश विजन और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया है. इसमें पहली बार रश्मिका और आयुष्मान स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे. 

