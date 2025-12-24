Mysaa: जलते जंगल में Rashmika Mandana खून से लथपथ हाथ में लिए दिखीं बंदूक, रोंगटे खड़े कर देगा ये Video

Rashmika Mandana Film Mysaa First Glimpse : साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना एक बार फिर चर्चा में हैं.'पुष्पा' और 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद रश्मिका अब अपनी नई फिल्म 'मैसा' (Mysaa) के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में इस फिल्म की पहली झलक यानी फर्स्ट ग्लिम्प्स रिलीज किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है. इसे साल की सबसे इंटेंस झलक माना जा रहा है.

भारत की पहली महिला लीड वाली बड़ी फिल्म

'मैसा' भारत की पहली ऐसी पैन-इंडिया फिल्म है, जिसकी अगुवाई एक महिला स्टार कर रही है. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फिल्म की पहली झलक सामने आ चुकी है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइंग है. दमदार ओपनिंग नैरेशन के साथ रश्मिका को मायसा के रूप में पेश किया गया है, वहीं जलते हुए जंगल के दृश्य और उसके साथ चलता जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर मिलकर एक बेहद तीव्र और प्रभावशाली माहौल रचते हैं. फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक (BGM) इस झलक को और भी ताकतवर बना देता है और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है. यह रश्मिका के गुस्से, जुनून और उनकी तीखी मौजूदगी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है. क्रिटिक्स और दर्शक दोनों ही इस फर्स्ट ग्लिम्प्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. रश्मिका मंदाना को इतने दमदार और इंटेंस किरदार में देखना वाकई हैरान करने वाला और यादगार अनुभव साबित हो रहा है.

इस फिल्म की शुरुआती झलकियों के सामने आने के बाद से हर तरफ यह फिल्म चर्चा में बनी हुई है. इसको लेकर उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि यह साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई है.

रश्मिका मंदाना हैं छाईं

'मैसा' की पहली झलक में रश्मिका मंदाना पूरी तरह छाई हुई नजर आ रही हैं. उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस बेहद मजबूत है और ऐसा लग रहा है कि वह एक बार फिर यादगार परफॉर्मेंस देने जा रही हैं. पुष्पा, एनिमल, छावा, कुबेरा और थामा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद रश्मिका का यह नया अवतार दर्शकों के लिए खास होने वाला है. हाल ही में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म द गर्लफ्रेंड भी OTT पर सफल साबित हुई है. इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त रश्मिका मंदाना देश की सबसे बड़ी पैन-इंडियन फीमेल स्टार बन चुकी हैं.

क्या है 'मैसा' की कहानी

यह फिल्म एक हाई-ऑक्टेन इमोशनल एक्शन थ्रिलर होने का वादा करती है, जो दर्शकों को गोंड जनजाति की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आकर्षक दुनिया में गहराई तक ले जाएगी. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना एक बिल्कुल नए और बदले हुए अवतार में नजर आएंगी, जैसा उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया.रश्मिका फिल्म में एक गोंड महिला की भूमिका निभा रही हैं, जिसमें जबरदस्त तीखापन, गुस्सा और गहरी भावनात्मक ताकत देखने को मिलेगी. उनका यह किरदार न सिर्फ दमदार है, बल्कि भावनाओं से भरपूर भी है, जो दर्शकों पर गहरा असर छोड़ने वाला है.

एक यूजर ने लिखा, “मायसा के रूप में रश्मिका पूरी तरह WILDFIRE हैं 🔥🔥 स्क्रीन उनकी इस तीव्रता को संभाल नहीं पा रही!”

एक अन्य ने कहा, “रश्मिका ने इस किरदार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया!”

एक फैन ने उन्हें पावरहाउस बताते हुए लिखा, “Pan-India नंबर 1 हीरोइन, एक MONSTER किरदार देती हुई — रश्मिका की मायसा 👑🔥”

किसी ने इसे यूं समेटा, “मायसा के रूप में रश्मिका अविश्वसनीय हैं!”

एक कमेंट आया, “जैसे ही मायसा एंट्री लेती है… रोंगटे खड़े होना तय!!!”

उनके ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ करते हुए एक यूज़र ने कहा, “रश्मिका ने मायसा को निभाया नहीं, वो मायसा बन गईं ❤️‍🔥 पूरी तरह मास एनर्जी!”

उन्हें सच्चा स्टार बताते हुए एक फैन ने लिखा, “फियरस क्वीन रश्मिका!”

एक और भविष्यवाणी आई, “मायसा, रश्मिका मंदाना के सबसे आइकॉनिक अवतारों में से एक बनकर याद की जाएगी 👑🔥”

इसी भावना को दोहराते हुए एक नेटिजन ने कहा, “मायसा के रूप में रश्मिका = MASS CINEMA 🔥🔥”

आपको बता दें कि ''मैसा' को अनफॉर्मूला फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और इसका निर्देशन रवींद्र पुल्ले ने किया है. रश्मिका के पास इस वक्त 'छावा', 'कुबेरा' और 'पुष्पा 2' जैसी बड़ी फिल्में लाइन में हैं, लेकिन 'मैसा' की इस पहली झलक ने यह साबित कर दिया है कि वह एक बार फिर पर्दे पर राज करने आ रही हैं.