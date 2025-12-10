विज्ञापन

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही Dhurandhar, फिल्म के लिए Ranveer Singh ने ली इतने करोड़ की फीस, जानकर रह जाएंगे हैरान

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़त दर्ज कर रही है. आदित्य धर की फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में शानदार प्रदर्शन किया, भारत में ₹103 करोड़ कमाए, और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से काफी मोमेंटम हासिल किया. Sacnilk के अनुसार, धुरंधर ने सोमवार को मॉर्निंग शो के लिए 13%, दोपहर के शो के लिए 26% से ज़्यादा और शाम को 37.71% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की है. ये आंकड़े फ़िल्म के शुक्रवार के आंकड़ों के बराबर हैं, जो बताते हैं कि इसने अपनी रफ़्तार बनाए रखी है. ट्रेड ट्रैकर के अनुसार, धुरंधर ने सोमवार को अनुमानित ₹23 करोड़ नेट कमाए हैं. इससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन ₹126 करोड़ हो गया है. इस फिल्म में लीड रोल में नजर आ रहे रणवीर सिंह ने अपने दमदार अभिनय ने लोगों का दिल जीत लिया है. क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए रणवीर ने कितनी फीस ली है.

खबरों के मुताबिक रणवीर सिंह को फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ₹30–50 करोड़ रुपए मिले हैं. फिल्म में सेना के एक जांबाज जवान का किरदार निभा रहे रणवीर ने इस रोल के लिए 30 से 50 करोड़ के बीच चार्ज किया है. जबकि फिल्म को कुल बजट 250 करोड़ बताई जा रही है.

फिल्म में आर माधवन अजय सान्याल के रोल में दिख रहे हैं, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है. खबरों के मुताबिक माधवन को 9 करोड़ रुपए मिले हैं.

वहीं संजय दत्त जो एक पाकिस्तानी अधिकारी के किरदार में हैं उन्हें फिल्म के लिए 10 करोड़ फीस मिलने की खबर है.

फिल्म में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही है. वह रहमान डकैत के किरदार में हैं, जो पाकिस्तान में एक क्राइम लॉर्ड और राजनेता है. खबरों के अनुसार उन्हें 2.5 करोड़ रुपए की फीस मिली है.

वहीं अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन को कथित तौर पर 1-1 करोड़ मिले हैं.

