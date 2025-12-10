विज्ञापन

Dhurandhar के चौधरी असलम की लव स्टोरी, मौसी की लड़की से हुआ इश्क, प्यार में बने पठान से चौधरी

चौधरी असलम की पत्नी नौरीन ने एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि चौधरी असलम उनके मौसेरे भाई थे. इसके साथ अपनी शादी की पूरी कहानी बताई.

Read Time: 3 mins
Share
Dhurandhar के चौधरी असलम की लव स्टोरी, मौसी की लड़की से हुआ इश्क, प्यार में बने पठान से चौधरी
धुरंधर के 'चौधरी' की असली पत्नी ने सुनाई अपनी शादी की कहानी
Social Media
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में कई किरदार असल जिंदगी से इंस्पायर्ड हैं. इनमें पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी चौधरी असलम का रोल संजय दत्त ने निभाया है. फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद असलम की पत्नी नौरीन ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी और लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि उनके पति संजय दत्त के बड़े फैन थे.

नौरीन ने एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि चौधरी असलम उनके मौसेरे भाई थे. शुरुआत में उन्हें असलम से प्यार नहीं था जबकि असलम को उनसे प्यार हो गया था. नौरीन इसे अरेंज्ड मैरिज ही मानती हैं और बताती हैं कि वे इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थीं. परिवार के साथ छह महीने तक विरोध चलता रहा. उनकी मां ने दबाव डाला, यहां तक कि हाथ उठाया और आखिर में इमोशनल बातें कर समझाने की कोशिश की. उनकी मां ने कहा कि अगर वे (नौरीन) मर जाती हैं तो उनकी लाश भी असलम को सौंप देंगी, क्योंकि वचन दे चुकी हैं.

नौरीन को नहीं पसंद थे पुलिसवाले

नौरीन ने आगे बताया कि उन्हें पुलिस अधिकारी पसंद नहीं थे और इस शादी से उन्हें मुश्किलें नजर आ रही थीं. लेकिन मां के सामने हार मान ली. बाद में उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी दोबारा मिले तो भी चौधरी असलम जैसे मर्द की ही कामना करेंगी.

असलम को ‘चौधरी' टैग उनकी मजबूत कद-काठी की वजह से मिला. पहले लोग उन्हें सिर्फ असलम कहते थे, लेकिन नौरीन के कहने पर वे खुद को चौधरी असलम कहने लगे और यही उनकी पहचान बन गई. नौरीन मजाक में उन्हें पठान से चौधरी बनने पर चिढ़ाती थीं. वे कहती थीं कि चौधरी बनना सीने और बाजुओं की ताकत से होता है, लेकिन परिवार को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं.

चौधरी ने नौरीन को दी थी हथियार चलाने की ट्रेनिंग

नौरीन ने यह भी शेयर किया कि असलम ने उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वे खुद की रक्षा कर सकें. जब नौरीन ने पूछा कि क्या उन्हें फूलन देवी बनाना चाहते हैं, तो असलम ने हंसकर कहा, नहीं, चौधरी की चौधरानी बनाना है.

फिल्म धुरंधर में असलम के किरदार को लेकर नौरीन ने कुछ आपत्तियां भी जताई हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी की इन यादों को वे गर्व से याद करती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Chaudhari Aslam Pakistan, Chaudhari Aslam Love Story, Dhurandhar Box Office, Dhurandhar Collection, Dhurandhar Budget, Chaudhry Aslam Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com