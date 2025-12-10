विज्ञापन

कौन था धुरंधर का चौधरी असलम? संजय दत्त ने धुरंधर में निभाया है किरदार, वीडियो देख कहेंगे हूबहू संजू बाबा

Who was Chaudhry Aslam Khan: चौधरी असलम खान कौन थे? धुरंधर में संजय दत्त ने चौधरी असलम खान का किरदार निभाया है. जानें कौन थे असलम खान, किस तरह आतंकियों की हत्या और संजय दत्त की किस फिल्म के थे फैन.

कौन था धुरंधर का चौधरी असलम? संजय दत्त ने धुरंधर में निभाया है किरदार, वीडियो देख कहेंगे हूबहू संजू बाबा
Who was Chaudhry Aslam Khan: कौन थे चौधरी असलम खान, धुरंधर में संजय दत्त ने निभाया किरदार
  • असलम खान पाकिस्तान के कराची में विवादास्पद पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की
  • असलम खान ने 1984 में पुलिस सेवा शुरू की और 2005 से 2014 तक एंटी-टेरर यूनिट के एसएसपी के रूप में काम किया
  • उन्होंने कई आतंकवादी और गैंगस्टर गिरफ्तार या मार गिराए, जिसमें गैंगस्टर रहमान डाकैत की हत्या प्रमुख थी
Who was Chaudhry Aslam Khan: रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 159 करोड़ का कलेक्शन कर गई है. धुरंधर का बजट 280 करोड़ रुपये है. धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. धुरंधर में बेशक रणवीर सिंह हीरो हैं लेकिन फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं तो वहीं एसपी असलम खान का किरदार निभाने वाले संजय दत्त भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म में रणवीर, संजय दत्त और अक्षय खन्ना के साथ अर्जुन रामपाल भी हैं. फिल्म में संजय दत्त ने कराची के फेमस एसपी चौधरी असलम खान का रोल निभाया है. असलम खान के अगर पुराने वीडियो देख लेंगे तो आपको हूबहू संजय दत्त की पर्सनेलिटी लगेगी. इसे देखकर आप भी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की एक बार तो जरूर तारीफ करेंगे.

कौन थे चौधरी असलम खान?

चौधरी असलम खान (1963-2014) पाकिस्तान के सबसे विवादास्पद पुलिस अधिकारियों में से एक थे. 1984 में सिंध पुलिस में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के रूप में शामिल होकर उन्होंने कराची और बलूचिस्तान में काम किया. गुलबहार थाने के एसएचओ के रूप में वे प्रसिद्ध हुए, जहां उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की. असलम को 'कराची का सबसे सख्त पुलिस अधिकारी' कहा जाता था. 2005 से 2014 तक, एंटी-टेरर यूनिट के एसएसपी के रूप में उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए), लश्कर-ए-झांगवी और मुहाजिर कौमी मूवमेंट जैसे संगठनों के सैकड़ों आतंकवादियों और गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया या मार गिराया.

100 से अधिक एनकाउंटरों में शामिल रहे, जिनमें 2009 में गैंगस्टर रहमान डाकैत की हत्या प्रमुख थी. लेकिन 'फेक एनकाउंटर' के आरोपों ने उन्हें विवादों में घेरा. असलम पर कई जानलेवा हमले भी हुए. 2011 में उनके घर पर हमला हुआ था. वे बच गए. 9 जनवरी 2014 को कराची के ल्यारी एक्सप्रेसवे पर टीटीपी के कार बम हमले में उनकी काफिले को निशाना बनाया गया. विस्फोट में असलम सहित तीन अन्य अधिकारी, गार्ड और ड्राइवर की मौत हो गई. 

धुरंधर में संजय दत्त बने चौधरी असलम खान

पाकिस्तान के कराची के एसपी चौधरी असलम खान थे. वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. जहां एक तरफ संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ हो रही है वहीं दूसरी तरफ दिवंगत एसपी असलम खान की पत्नी को इस किरदार से ठेस पहुंची हैं. उन्होंने धुरंधर की आलोचना की है और साथ ही बताया है कि संजय दत्त के उनके पति बहुत बड़े फैन थे. अब असलम खान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं जिनमें चौधरी असलम खान को देखा जा सकता है. उनको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये तो हूबहू संजय दत्त जैसे ही हैं.

चौधरी असलम खान की पत्नी को आया गुस्सा

चौधरी असलम  खान की पत्नी नूरीन ने कहा है कि उनके पति के किरदार को फिल्म में अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है. उन्हें यकीन था कि संजय असलम की पर्सनालिटी के साथ जस्टिस करेंगे मगर ट्रेलर देखने के बाद उन्हें अपमानजनक लगा. असलम संजय दत्त की खलनायक देखने के बाद उनके फैन बन गए थे. बता दें कि हर जगह धुरंधर की चर्चा हो रही है. 

