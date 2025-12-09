रणवीर सिंह ने सिर्फ 4 दिन में हिलाया सलमान खान का ताज, धुरंधर से कर डाला ये बड़ा कारनामा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. लंबे समय के बाद रणवीर की यह फिल्म रिलीज हुई और पहले चार दिनों में ही दर्शकों का दिल जीत लिया. सोमवार को भी फिल्म की कमाई में कोई खास गिरावट नहीं आई, जिससे साफ है कि दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ-साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना अहम भूमिका में हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की हो रही है. उन्होंने फिल्म में खतरनाक विलेन का किरदार निभाया है और उनकी एंट्री से लेकर आखिरी सीन तक दर्शक तालियां बजाते नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 2025 इन 9 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल, अजय देवगन की तो 2 फिल्म हुईं सुपरफ्लॉप

धुरंधर ने कितने कमाए

इतना ही नहीं रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' से सलमान खान की विरासत भी हिला डाली है. बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 'धुरंधर' ने पहले तीन दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने लगभग 23 करोड़ रुपये की कमाई की. इस तरह महज चार दिनों में फिल्म का भारत नेट कलेक्शन 126 करोड़ रुपये हो गया है. अगर मंगलवार को भी कमाई इसी रफ्तार से जारी रही तो पांचवें दिन तक फिल्म 150 करोड़ के क्लब में पहुंच जाएगी.

धुरंधर ने हिलाया सिकंदर का ताज

सबसे खास बात यह है कि 'धुरंधर' ने सिर्फ चार दिनों में सलमान खान की ईद पर रिलीज हुई 'सिकंदर' को पीछे छोड़ दिया. 'सिकंदर' की भारत में कुल 103.45 करोड़ नेट कमाए थी, जबकि 'धुरंधर' ने इतना कलेक्शन सिर्फ चार दिन में ही कर लिया. कुल मिलाकर 'धुरंधर' इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनने की राह पर है. रणवीर सिंह की धमाकेदार वापसी और अक्षय खन्ना की शानदार परफॉर्मेंस ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया है. अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है.