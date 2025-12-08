2025 इन 9 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल, अजय देवगन की तो 2 फिल्म हुईं सुपरफ्लॉप

बॉक्स ऑफिस पर हर साल ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं, जिनका प्रमोशन और बजट दोनों ही हाई होता है. फिल्म की स्टारकास्ट भी बड़ी होती है, लेकिन फिल्म सिनेमाघरों में पिट जाती है. बड़ा बजट, तगड़ा प्रमोशन, लेकिन फिल्म अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं होती. आज हम आपको उन्हीं फिल्मों के बारे में बताएंगे, जो साल 2025 में अपना बजट भी नहीं निकाल पाईं. अभिनेता सोनू सूद के निर्देशन में बनी उनकी फिल्म 'फतेह' भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 17 करोड़ रुपये के आंकड़े पर ही सिमटकर रह गई. फिल्म 10 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी.

कंगना और अजय देवगन की फिल्में हुई फ्लॉप

17 जनवरी को रिलीज हुई कंगना रनौत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी भी पर्दे पर फ्लॉप रही. फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मात्र 17 करोड़ रुपए कमा पाई. फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22.5 करोड़ रुपए कमाए. इसी दिन अजय देवगन, राशा थडानी और अमन देवगन स्टारर फिल्म 'आजाद' भी रिलीज की गई. फिल्म साल की सुपरफ्लॉप फिल्मों में शामिल रही. फिल्म से स्टारकिड्स को लॉन्च किया गया, लेकिन फिल्म की कहानी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब नहीं रही. फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए था और फिल्म 10 करोड़ रुपए से कम के कलेक्शन पर सिमट गई.

शाहिद कपूर भी नहीं कर सके कमाल

31 जनवरी को रिलीज हुई शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'देवा' का तगड़े तरीके से प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई. फिल्म का बजट लगभग 55 करोड़ रुपए बताया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 35.1 करोड़ रुपए ही कमा पाई. खुशी कपूर और आमिर खान के बड़े बेटे जुनैद खान की फिल्म 'लवयापा' कब आई और गई, पता नहीं चला. फिल्म को हिंदी के अलावा, तमिल भाषा में भी रिलीज किया गया लेकिन फिर भी फ्लॉप साबित हुई. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था और 10 से 12 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई. फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

राजकुमार राव भी रहे फीके

21 फरवरी 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह नजर आए थे. रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में सफल नहीं रही. मीडिया रिपोर्टर्स की मानें तो फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था और फिल्म दुनियाभर में लगभग 11.8 करोड़ रुपए ही कमा पाई. 11 जुलाई 2025 को रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म 'मालिक' उनके करियर की सबसे ज्यादा बुरा कलेक्शन करने वाली फिल्मों में शामिल हुई. फिल्म का बजट 54 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म ने दुनियाभर में 28.1 करोड़ रुपए की ही कमाई कर सकी.

अजय देवगन ने दी दो फ्लॉप फिल्में

अजय देवगन अभिनीत फिल्म सन ऑफ सरदार-2 भी कुछ खास नहीं कर पाई. मल्टीस्टार होने के बावजूद भी फिल्म 44.9 करोड़ रुपए कमा पाई, जबकि फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपए बताया गया. फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसी दिन तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की 'धड़क 2' भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म 25 करोड़ तक का ही कलेक्शन करने में कामयाब रही.