18 महीने की होते ही अपने पांव पर खड़ी हो गई थी 'धुरंधर' की ये लड़की, 20 से ज्यादा फिल्मों में किया काम- पता है नाम?

रणवीर सिंह स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. फिल्म 25 दिनों में ही 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है. इस एक्शन थ्रिलर में रणवीर के साथ मुख्य भूमिका निभा रही 20 साल की अभिनेत्री सारा अर्जुन इन दिनों सुर्खियों में हैं. सारा ने फिल्म में यालीना जामिल का किरदार निभाया है, जो रणवीर सिंह के ऑनस्क्रीन पति का रोल है. उनकी परिपक्व एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस की हर तरफ तारीफ हो रही है. सारा अर्जुन कोई नया चेहरा नहीं हैं. वे बचपन से ही कैमरे के सामने हैं. सिर्फ 18 महीने की उम्र में उन्होंने पहला टीवी विज्ञापन किया था. इसके बाद 100 से ज्यादा ऐड में नजर आ चुकी हैं.

सारा अर्जुन की फिल्में

छह साल की उम्र में तमिल फिल्म 'देवा थिरुमगल' से बड़ा ब्रेक मिला, जहां विक्रम के साथ काम किया. इसके अलावा 'एक थी डायन', 'सांड की आंख' और मणिरत्नम की 'पोन्नियिन सेलवन' सीरीज जैसी फिल्मों में यादगार रोल किए. अब 'धुरंधर' से वे बॉलीवुड में लीड हीरोइन के तौर पर छा गई हैं. सारा के पिता और मशहूर अभिनेता राज अर्जुन (जिन्हें 'सीक्रेट सुपरस्टार' में याद किया जाता है) ने बेटी पर एक भावुक पोस्ट शेयर की है. राज ने लिखा कि मुंबई में स्ट्रगल के दिनों में उन्हें लगा था कि वे सारा का सहारा बन रहे हैं, लेकिन असल में सारा ही उनकी 'धुरंधर' बनीं.

कितनी फिल्मों में सारा ने किया काम

बेटी ने उन्हें मुश्किल वक्त में संभाला और बेहतर इंसान बनाया. राज कहते हैं, पिता होना सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, बल्कि साथ चलना और भरोसा देना भी है. कई लोग सोचते हैं कि पिता बेटी को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनके साथ उलटा हुआ – सारा ने उन्हें नई दिशा दी. सारा पढ़ाई में भी अव्वल हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान कभी स्कूल नहीं छोड़ा. छुट्टियों में शूट प्लान होते थे. 20 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद पढ़ाई पर फोकस रखा. एक्टिंग उनकी सबसे बड़ी खुशी है. 'धुरंधर' की सफलता के साथ सारा का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है. दर्शक उनकी अगली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

