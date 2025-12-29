'धुरंधर का दूसरा पार्ट डरा देगा'- धुरंधर देख इस डायरेक्टर कह डाली बड़ी बात

फिल्मकार रामगोपाल वर्मा ने सोमवार को कहा कि आदित्य धर निर्देशित फिल्म "धुरंधर 2" दर्शकों को डरा देगी. पांच दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर' फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और राकेश बेदी भी नजर आए हैं. फिल्म का दूसरा भाग 19 मार्च को रिलीज होने वाला है.

वर्मा ने पूर्व में सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर' की काफी प्रशंसा की थी. उन्होंने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "बॉलीवुड में दक्षिण भारतीय फिल्मों की पैठ को आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर' ने कमजोर कर दिया और अब उनकी धुरंधर 2 छा जाने को तैयार है...दूसरे भाग को देखकर लगता है कि अगर पहले भाग ने भयभीत किया था, तो दूसरा भाग उन्हें डरा देगा."

यह फिल्म अपराधियों, मुखबिरों और एजेंटों के एक नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके जीवन आपस में जुड़ते हैं, और वे गुप्त अभियानों, जासूसी और विश्वासघात से निपटते हैं. इसमें कराची के ल्यारी कस्बे का घटनाक्रम है, जिसे गिरोह युद्धों और हिंसक क्षेत्रीय लड़ाइयों के इतिहास के लिए जाना जाता है. आपको बता दें कि ‘धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज से बाद से रणवीर सिंह की यह फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही है. कमाई के मामले में भी ‘धुरंधर' ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं.