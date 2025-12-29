विज्ञापन

'धुरंधर का दूसरा पार्ट डरा देगा'- धुरंधर देख इस डायरेक्टर कह डाली बड़ी बात

फिल्मकार रामगोपाल वर्मा ने सोमवार को कहा कि आदित्य धर निर्देशित फिल्म "धुरंधर 2" दर्शकों को डरा देगी. पांच दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर’ फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
'धुरंधर का दूसरा पार्ट डरा देगा'- धुरंधर देख इस डायरेक्टर कह डाली बड़ी बात
दर्शकों को डरा देगी 'धुरंधर 2': रामगोपाल वर्मा
नई दिल्ली:

फिल्मकार रामगोपाल वर्मा ने सोमवार को कहा कि आदित्य धर निर्देशित फिल्म "धुरंधर 2" दर्शकों को डरा देगी. पांच दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर' फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और राकेश बेदी भी नजर आए हैं. फिल्म का दूसरा भाग 19 मार्च को रिलीज होने वाला है.

ये भी पढ़ें: खत्म हुआ फैंस का इंतजार, इस दिन शादी कर रहे हैं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, पढ़ें पूरी डिटेल

वर्मा ने पूर्व में सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर' की काफी प्रशंसा की थी. उन्होंने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "बॉलीवुड में दक्षिण भारतीय फिल्मों की पैठ को आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर' ने कमजोर कर दिया और अब उनकी धुरंधर 2 छा जाने को तैयार है...दूसरे भाग को देखकर लगता है कि अगर पहले भाग ने भयभीत किया था, तो दूसरा भाग उन्हें डरा देगा."

यह फिल्म अपराधियों, मुखबिरों और एजेंटों के एक नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके जीवन आपस में जुड़ते हैं, और वे गुप्त अभियानों, जासूसी और विश्वासघात से निपटते हैं. इसमें कराची के ल्यारी कस्बे का घटनाक्रम है, जिसे गिरोह युद्धों और हिंसक क्षेत्रीय लड़ाइयों के इतिहास के लिए जाना जाता है. आपको बता दें कि ‘धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज से बाद से रणवीर सिंह की यह फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही है. कमाई के मामले में भी ‘धुरंधर' ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar 2, Dhurandhar Part 2, Dhurandhar Film, Ranveer Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com