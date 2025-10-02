रानी मुखर्जी बचपन से ही अपनी बेटी को दे रही है ऐसी जिदंगी, बताया क्यों पब्लिक के सामने छुपाकर रखी हैं आदिरा का फेस

फिल्मी सितारों के बच्चे अपने माता-पिता की तरह खूब सुर्खियों में रहते हैं. फिर चाहे यह बच्चे छोटे हो या फिर बड़े होकर फिल्मों में काम कर रहे हो. लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी अपनी बेटी को मीडिया के कैमरे से दूर रखना पसंद करती हैं. रानी मुखर्जी और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा की बेटी आदिरा को शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से देखा जाता है. हाल ही में रानी मुखर्जी ने अपनी निजी जिंदगी को गोपनीय रखने और आदिरा को सामान्य बचपन देने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की, ताकि वह मीडिया से दूर रह सके.

एएनआई के पॉडकास्ट में रानी मुखर्जी ने अपनी सोच शेयर करते हुए कहा, "हमारी बेटी के लिए भी हमारा यही नजरिया है. हम नहीं चाहते कि वह कभी ऐसी स्थिति में आए जहां उसका ज्यादा प्रचार हो. उसे यह नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ कुछ खास हो रहा है."

रानी ने आगे बताया, "जब वह बड़ी होगी और अपने लिए कोई पेशा चुनेगी, तो उसकी कमाई और पहचान उसकी अपनी मेहनत से होगी. उसे यह पहचान इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि उसके माता-पिता मशहूर हैं. उसे अपनी मेहनत से वह सम्मान हासिल करना चाहिए, न कि यह उसे आसानी से मिल जाए." रानी ने यह भी कहा कि आदिरा ने अपने पिता आदित्य चोपड़ा की तरह गोपनीयता को महत्व देना शुरू कर दिया है. उनकी बेटी का व्यक्तित्व पहले से ही मजबूत है, और वह भविष्य में अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकेगी.

रानी और आदित्य ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियों से दूर रखा है, और वे चाहते हैं कि उनकी बेटी भी सामान्य जीवन जिए. इस सोच के जरिए वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आदिरा अपनी पहचान खुद बनाए, बिना अपने माता-पिता की प्रसिद्धि के प्रभाव के. फैंस को रानी के इस खुले विचार ने प्रभावित किया है, और वे उनकी पारिवारिक मूल्यों की सराहना कर रहे हैं.