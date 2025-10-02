दूर्गा पंडाल में रानी मुखर्जी के साथ दिखीं संजय दत्त की एक्स वाइफ, पहली पत्नी के निधन के बाद की थी उनसे शादी 

रानी मुखर्जी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. दरअसल, वह हाल ही में एक्ट्रेस काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में नजर आ रही हैं. जहां प्रियंका चोपड़ा से लेकर ट्विंकल खन्ना जैसे सितारे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन हाल ही में एक वीडियो सामने आया, जिसमें रानी मुखर्जी को संजय दत्त की एक्स वाइफ यानी रिया पिल्लई के साथ देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वहीं वीडियो को फैंस का प्यार मिल रहा है. जबकि इंटरनेट यूजर्स रिया पिल्लई की खूबसूरती देख तारीफ करते दिख रहे हैं.

वीडियो में स्काई ब्लू कलर की साड़ी में रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं. जबकि रिया पिल्लई रेड कलर की साड़ी में सिंपल लुक में दिख रही हैं. उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं कि रानी भी उनके सामने नॉर्मल लग रही हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, कितनी सुंदर लग रही हैं.

रिया पिल्लई से तलाक के बाद जहां संजय दत्त ने मान्यता दत्त से शादी की. कपल के दो बच्चे हैं. जबकि पहले पत्नी से संजय दत्त की एक बेटी त्रिशाला दत्त हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. रिया पिल्लई की बात करें तो संजय दत्त से तलाक के बाद टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ रहीं, जो कि काफी चर्चा में रहा. रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वह संजय दत्त के साथ शादीशुदा रहते हुए भी लिएंडर पेस के साथ रिश्ते में थीं.



