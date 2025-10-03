विज्ञापन

शादी को हुए 11 साल, रानी मुखर्जी ने क्यों नहीं शेयर की फोटो? एक्ट्रेस ने बताया कब दिखाएंगी वेडिंग एल्बम

शादी के 12 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन रानी मुखर्जी ने अभी तक अपनी शादी की एक भी तस्वीर नहीं दिखाई है. इसकी क्या वजह है और कब फैंस उनकी वेडिंग एल्बम देख सकेंगे, एक्ट्रेस ने आखिर खुलासा कर ही दिया है.

रानी मुखर्जी की शादी को होने वाले हैं 12 साल
बॉलीवुड की मर्दानी रानी मुखर्जी का फिल्मी करियर काफी शानदार रहा है. हाल ही में उन्हें 71 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है. इसके बाद से रानी मुखर्जी चर्चा में हैं. बता दें, रानी ने साल 2014 में इंडिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से इटली में गुपचुप शादी रचाई थी. शादी के 12 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने अभी तक अपनी शादी की एक भी तस्वीर नहीं दिखाई है. कपल की शादी बहुत ही सीक्रेटली हुई थी और दोनों अपनी लाइफ को बहुत ही पर्सनल रखते हैं. जब हालिया इंटरव्यू में उनसे शादी की तस्वीरों पर बात की गई तो एक्ट्रेस ने क्या जवाब दिया आइए जानते हैं.

वेडिंग फोटो कब शेयर करेंगी रानी?

जब एक इंटरव्यू में रानी मुखर्जी से पूछा गया कि क्या रानी आदित्य के साथ अपनी शादी की सिल्वर जुबली पर तस्वीरें शेयर करेंगी? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'शायद, और यह बहुत अच्छा आइडिया है. लेकिन मेरे पति बहुत प्राइवेट इंसान हैं. जैसा वो चाहते थे कि शादी बहुत प्राइवेट हो, वैसे ही हुई. इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह कभी चाहेंगे कि शादी की तस्वीरें सामने आए'. रानी भी अपनी लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करती हैं, इसलिए एक्ट्रेस ने अपना इंस्टा अकाउंट भी नहीं बनाया है. रानी कहती हैं कि उनके काम और पर्सनल लाइफ में बहुत फर्क है और इसलिए वह अपनी लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करती हैं. रानी ने कहा कि उनके पति आदित्य महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी परवरिश ऐसे ही हुई है.

पति से मिला रानी को पूरा सपोर्ट

रानी शादी के बाद फिल्मों से दूर हो गई थीं और उनके पति आदित्य ने ही उन्हें फिल्मों मे दोबारा जाने के लिए उनका हौसला बढ़ाया था. रानी ने बताया कि उनके पति ने उन्हें फिल्म हिचकी के लिए साइन किया था. उस वक्त रानी अपनी बेटी पर ध्यान दे रही थीं. रानी ने बताया, 'मेरे पति ने ही मुझे फिल्म हिचकी करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बच्ची की मां की भूमिका को अच्छे से निभाते हुए देखा है. उन्होंने मुझसे कहा कि आप रानी मुखर्जी हैं और आप अपने फैंस के साथ धोखा नहीं कर सकती हैं, आपको दोबारा जाना होगा. इसलिए मैंने फिल्म हिचकी की'. बता दें, आगामी 27 फरवरी 2026 को रानी फिल्म मर्दानी 3 में नजर आएंगी.

