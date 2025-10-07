विज्ञापन

ऐश्वर्या, करिश्मा, काजोल नहीं, बॉबी देओल के दिल में बसती हैं ये 3 हसीनाएं! एक्टर ने किया खुलासा

बॉबी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में तीन दशक से भी ज्यादा समय हो गया है. उन्होंने तमाम सितारों संग काम किया है, लेकिन जिन अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है, उनमें से कौन उनके दिल के करीब है. इसका खुलासा बॉबी ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में किया.

बॉबी देओल के दिल के करीब हैं ये 3 एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

अभिनेता बॉबी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में तीन दशक से भी ज्यादा समय हो गया है. उन्होंने तमाम सितारों संग काम किया है, लेकिन जिन अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है, उनमें से कौन उनके दिल के करीब है, इसका खुलासा बॉबी ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में किया. आईएएनएस से बात करते हुए बॉबी देओल ने बताया, ''प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और ट्विंकल खन्ना मेरे दिल के बहुत करीब हैं. ये तीनों मेरे करियर में खास जगह रखती हैं और मेरा उनके साथ रिश्ता काफी मजबूत है.'' बॉबी ने खासतौर पर प्रीति जिंटा के साथ अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा, ''प्रीति के साथ मैंने कई सफल फिल्मों में काम किया है, जैसे 'सोल्जर,' 'झूम बराबर झूम,' और 'हीरोज.' मैं प्रीति के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करता हूं. मेरे उनके साथ दोस्ती आज भी बनी हुई है.''

रानी मुखर्जी भी बॉबी के फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने रानी के साथ 'बिच्छू' और 'बादल' जैसी फिल्मों में काम किया है. बॉबी ने कहा कि रानी के साथ उनकी दोस्ती और काम करने का अनुभव भी बेहद खास रहा है. वहीं, ट्विंकल खन्ना भी उनके लिए खास हैं. बॉबी ने अपनी पहली फिल्म 'बरसात' (1995) में ट्विंकल के साथ काम किया था, जो उनके करियर की शुरुआत भी थी. इस फिल्म के लिए बॉबी को फिल्मफेयर बेस्ट मेन डेब्यू अवार्ड भी मिला था.

बॉबी ने कहा कि प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और ट्विंकल खन्ना मेरे दिल के बेहद करीब हैं. जब बॉबी से उनके पसंदीदा पुरुष सह-कलाकारों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ''मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि मेरा सभी कलाकारों के साथ अच्छा रिश्ता है. मेरे लिए किसी एक अभिनेता को चुनना मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरे कई दोस्त हैं. हाल ही में, रणबीर कपूर के साथ काम करना मेरे लिए खुशी का मौका रहा. वह इतने बड़े स्टार होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं. वह किसी भी तरह की असुरक्षा महसूस नहीं करते.''

बॉबी ने आगे कहा, ''अगर मुझे किसी अभिनेता का नाम लेना हो, तो वह सलमान खान होंगे. वह सबसे बड़े दिल वाले इंसान हैं. मुझे लगता है कि कोई भी उनके जैसा नहीं हो सकता. मैं शाहरुख खान का भी बड़ा फैन हूं. वह बहुत ही सम्मान देने वाले और प्यार जताने वाले इंसान हैं.'' बॉबी ने बताया कि कई कलाकार ऐसे हैं जिनसे उनकी दोस्ती खास नहीं है, लेकिन सलमान खान उनके सबसे करीबी दोस्त हैं. इसके अलावा, अक्षय खन्ना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ''अक्षय खन्ना बेहद प्रतिभाशाली और शानदार अभिनेता हैं. मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. मेरा उनके साथ खास लगाव है.''

