रामायण के प्रमोशन में रणबीर कपूर की फिसली जुबान! दशहरे पर कह दी ‘अच्छाई के अंत’ की बात

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. फैंस तक इस फिल्म को पहुंचाने के लिए वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं. लेकिन रामायण के प्रमोशन के दौर रणबीर कपूर से वह गलती हुई है. जिसे जान आप भी माथा पकड़ सकते हैं. उन्होंने दशहरा का जिक्र करते हुए सचाई और अच्छाई के अंत की बात कर दी है, जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. यह बात करते हुए रणबीर कपूर का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है.
क्या गलती कर बैठे रणबीर कपूर
हाल ही में हैदराबाद में आयोजित प्री-रिलीज इवेंट में उन्होंने एक भावपूर्ण बात कही, जो अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. इवेंट के दौरान मंच पर खड़े होकर रणबीर ने कहा, 'बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में अंत सचाई और अच्छाई का ही होगा. जय श्री राम.' यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे. लेकिन अब रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं.
-
-
NDTV World Summit 2026: दिल्ली में दो दिन दुनिया के दिग्गजों का महामंथन
-
NDTV World Summit 2026 का काउंटडाउन शुरू, एक मंच पर जुटेंगे दुनिया के दिग्गज
-
NDTV World Summit 2026: 22-23 अक्टूबर को फिर सजेगा दुनिया के दिग्गजों का महामंच, देखिए पहली झलक
-
दुनिया की सबसे असरदार और सबसे दमदार आवाजों के साथ लौट रहा है NDTV World Summit, देखिए सिर्फ NDTV पर
-
बदलती दुनिया, बदलते रिश्ते और वो मुद्दे जो दुनिया की तकदीर तय करते हैं... देखिए NDTV World Summit
-
NDTV World Summit 2026: AI, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा, एक मंच पर जमा होंगे दुनिया के दिग्गज
-
भारत की आर्थिक बढ़त से मानवता पर AI के खतरों तक, NDTV World Summit 2026 के दूसरे दिन किन मुद्दों पर होगी बात
-
NDTV World Summit 2026: दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड होंगी शामिल, कृति सेनन भी बनेंगी हिस्सा
-
डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड... NDTV World Summit में पहले दिन किन-किन मुद्दों पर होगी बात
-
NDTV World Summit 2026: दुनिया भर में कैसे बदल रहा है भारतीय खाने का स्वाद? वीर सांघवी बताएंगे देसी शेफ्स का ज
Ranbir Kapoor at the Ramayana event: "Burai chahe kitni bhi taqatwar kyun na ho, aakhir mein aant sachai aur achhai ki hi hogi, jai shri ram" This man is playing Lord Ram 😭 #Ramayana https://t.co/NiIGzjVw6P— 🔱 (@dacoit_rvs) October 21, 2026
रामायण के बारे में
बात करें फिल्म रामायण की तो इसमें रणबीर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. निर्देशक नितेश तिवारी की इस महाकाव्य फिल्म में यश रावण के रोल में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का रोल करेंगी. फिल्म दो भागों में बन रही है. पहला भाग दिवाली 2026 पर 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होगा.फिल्म की तैयारी काफी बड़े पैमाने पर हुई है. इसमें आईमैक्स में रिलीज का प्लान है. प्रमोशन के दौरान रणबीर अलग-अलग शहरों में जाकर दर्शकों से मिल रहे हैं. बेंगलुरु और अन्य जगहों पर भी उन्होंने स्थानीय भाषा में बात कर लोगों का दिल जीता था.
यह भी पढ़ें | Ramayana Tax Free: इस राज्य के लोगों के लिए सस्ती होगी रामायणम् की टिकट, दिवाली से पहले मिला तोहफा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं