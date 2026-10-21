Ramayana Advance Booking: एडवांस बुकिंग में रणबीर कपूर की रामायण का जलवा, रिलीज से पहले ही कर डाली छप्परफाड़ कमाई

Ramayana Advance Booking: 'रामायण' की ओपनिंग डे 5 नवंबर को होगी, इसके लिए 1.53 करोड़ रुपये की टिकटें बिक चुकी हैं. एडवांस बुकिंग के मामले में मुंबई सबसे आगे है. 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, बिना ब्लॉक बुकिंग के ही फिल्म ने 63.32 लाख रुपये की कमाई कर ली है. राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र 57.09 लाख रुपये के साथ सबसे आगे है, इसके बाद गुजरात (17.87 लाख रुपये) और दिल्ली (15.10 लाख रुपये) का नंबर आता है. फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग का 95% हिस्सा टॉप 10 राज्यों से आया है. शहरों की बात करें तो मुंबई 39.46 लाख रुपये के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) 15.10 लाख रुपये के साथ और अहमदाबाद 12.25 लाख रुपये के साथ आते हैं. कुल एडवांस बुकिंग का 74% हिस्सा टॉप 10 शहरों से आया है.

एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी स्क्रीनिंग का है, जिसमें 1,351 शो के ज़रिए 1.39 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. कन्नड़ स्क्रीनिंग से 61 शो में 12.90 लाख रुपये की कमाई हुई है, जिसमें बेंगलुरु 9.58 लाख रुपये के साथ सबसे आगे है. इसके बाद मैसूरु में 1.44 लाख रुपये और शिवमोग्गा 1 लाख रुपये की टिकटें बिकी हैं. फिल्म के 3D फॉर्मेट को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हिंदी 3D स्क्रीनिंग से 1.16 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जो कुल एडवांस बुकिंग का 76% है. IMAX, 4DX, डॉल्बी, ICE और EPIQ जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स का कुल एडवांस बुकिंग में 17% योगदान है, जबकि कुल शो में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 6% है.

'रामायण' को दो भागों वाली एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' ने DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज़ करने की योजना है. रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभाएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में और सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आएंगे. फिल्म की बाकी कास्ट में रवि दुबे, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेराय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता शामिल हैं.

