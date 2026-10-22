रणबीर कपूर ने अंत सच्चाई और अच्छाई का होगा बयान पर ट्रोलिंग के बाद मांगी माफी, कहा- अनजाने में हो गया

रणबीर कपूर ने हाल ही में 20 अक्टूबर को वेस्ट बंगाल के दशहरा इवेंट में अंत सच्चाई और अच्छाई का होगा बयान पर माफी मांगी. उन्होंने चेन्नई में अपकमिंग फिल्म रामायणम् के फुल एल्बम लॉन्च इवेंट में इसके बारे में बात की. इवेंट में उन्होंने अपनी गलती मानी और सफाई देते हुए बताया कि वह कुछ और कहना चाहते थे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रणबीर कपूर ने कोलकाता इवेंट में अंत सच्चाई और अच्छाई का होगा कह दिया था, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए थे.

रणबीर कपूर ने मांगी माफी

इवेंट में रणबीर कपूर ने अब माफी मांगते हुए कहा, "मैं उस घटना के लिए माफी मांगना चाहता हूं, जो कल घटी जब मैं दशहरा कार्यक्रम में था. मेरी जुबान फिसल गई थी. मेरे कहने का मतलब था 'बुरी चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, आखिर में जीत सच्ची और अच्छी की होगी. इससे मुझे 'रॉकस्टार' फिल्म में ए.आर. रहमान सर के साथ किए गए अपने काम की याद आती है. मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि 'जो भी मैं कहना चाहूं, बर्बाद करें अल्फाज मेरे.' इसलिए, मैं इसके लिए सच में माफी चाहता हूं.

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रणबीर कपूर इस बयान को लेकर हुए ट्रोल

इवेंट के दौरान मंच पर खड़े होकर रणबीर ने कहा, 'बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में अंत सचाई और अच्छाई का ही होगा. जय श्री राम.' यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे. लेकिन इसके बाद रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया.

दीवाली पर रिलीज होगी रामायणम्

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायणम् पार्ट 1 5 नवंबर 2026 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में, यश रावण के रोल में नजर आएंगे. फिल्म का फुल एल्बम म्यूजिकल इवेंट 21 अक्टूबर को चन्नई में हुआ है.

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