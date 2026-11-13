रामायण में यश की एक्टिंग देख दंग हुए शरद केलकर, बताया कितना मुश्किल था रावण की आवाज बनना

शरद केलकर ना केवल अच्छे एक्टर हैं बल्कि शानदार वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं. उन्होंने साउथ के कई कलाकारों की आवाज फिल्मों में दी है. 4000 करोड़ की रामायण में रावण की आवाज शरद केलकर की ही है. शरद केलकर ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म काली खेती के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रामायण में यश के रावण वाले किरदार की हिंदी डबिंग के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि यश के परफॉर्मेंस इतने शानदार थे कि उनकी आवाज डालना आसान नहीं था.

रावण की आवाज

शरद केलकर ने हंसी के साथ रावण वाली गहरी आवाज में कहा, 'मैं ये कहना चाहूंगा कि यात्रा तत्र सर्वत्र, तीनों लोकों में सिर्फ एक ही राज होगा- केलकर राज.' इसके बाद उन्होंने यश की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, वैसा शायद कोई और नहीं कर पाता. केलकर ने कहा, 'वो इतने शानदार एक्टर हैं. जिस ठहराव और विश्वास के साथ उन्होंने वो रोल किया है, वो सच में कमाल है.'

उन्होंने आगे बताया कि यश इतने अच्छे थे कि डबिंग करते समय मुश्किल हुई. शरद केलकर ने कहा,'इसीलिए फिल्म के अंदर उन्हें इतनी सराहना मिल रही है. वो इतने अच्छे थे कि मुझे डब करने में काफी मेहनत करनी पड़ी.' दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए शरद ने कहा कि लोगों ने फिल्म और आवाज दोनों को पसंद किया, इसके लिए धन्यवाद.

फिल्म रामायण के बारे में

रामायण दो पार्ट में बनने वाली फिल्म है. इसे नितेश तिवारी ने निर्देशित किया है. इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता और कई अन्य कलाकार हैं. फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है. पहले हफ्ते में ही घरेलू बाजार में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. पहले दिन करीब 65 करोड़ रुपये की कमाई हुई. शुक्रवार को थोड़ी गिरावट आई, लेकिन वीकेंड पर फिर जोरदार उछाल आया. सोमवार को तो एक दिन में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो गई. बुधवार तक कुल घरेलू नेट कलेक्शन 511 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया था.

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