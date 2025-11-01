फैंस के लिए खुशखबरी...रणबीर-दीपिका की जोड़ी फिर एक बार मचाएगी धूम, अयान मुखर्जी की फिल्म से होगी वापसी

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग और टैलेंटेड सितारों में से एक हैं. जब भी दोनों साथ नजर आते हैं, स्क्रीन पर आग लगा देते हैं. बचना ऐ हसीनों, ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी ने फैन्स को रोमांस, इमोशन और रियल लाइफ जैसी फीलिंग दी. अब एक लंबे गैप के बाद, ये सुपरहिट जोड़ी फिर से साथ आने की तैयारी में है और इस बार उनके साथ होंगे डायरेक्टर अयान मुखर्जी, जो एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आ रहे हैं.

अयान मुखर्जी की नई फिल्म में साथ दिखेंगे रणबीर-दीपिका?

रेडिट पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक, रणबीर और दीपिका अयान मुखर्जी की एक नई फिल्म के लिए बातचीत कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये फिल्म राज कपूर के मशहूर आरके फिल्म्स एंड स्टूडियो के बैनर तले बनेगी. अयान मुखर्जी और एक्ट्रेस-डायरेक्टर कोंकणा सेन शर्मा इस फिल्म की कहानी पर साथ काम कर रहे हैं. आरके फिल्म्स काफी समय से बंद पड़ी थी, लेकिन अब दिसंबर 2025 तक इसे फिर से शुरू करने की तैयारी है और इसी के साथ रणबीर-दीपिका की यह नई फिल्म लॉन्च की जा सकती है.

मॉडर्न लव स्टोरी या फैमिली ड्रामा हो सकती है फिल्म

रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म एक मॉडर्न लव स्टोरी या फैमिली ड्रामा होगी, जिसकी कहानी अमेरिका में सेट है. कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है जो अपने रिश्ते, जिम्मेदारियों और खुद की पहचान के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है. कहा जा रहा है कि यह फिल्म स्लाइस ऑफ लाइफ' यानी ज़िंदगी के छोटे-छोटे पलों पर आधारित एक दिल छू लेने वाली कहानी होगी और अयान मुखर्जी के टच से इसमें जादू देखने को मिलेगा.

शूटिंग और रिलीज प्लान

अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो फिल्म की शूटिंग 2026 की दिवाली तक शुरू हो सकती है. फिलहाल रणबीर कपूर रामायण और ब्रह्मास्त्र 2 की तैयारियों में व्यस्त हैं, वहीं दीपिका पादुकोण किंग और अपने बाकी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर इस खबर ने फैन्स में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.

पहले भी दिख चुकी है तीनों की जुगलबंदी

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा में दीपिका पादुकोण ने अमृता के रूप में एक स्पेशल कैमियो किया था, वहीं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लीड रोल में थे. अब ब्रह्मास्त्र पार्ट टू: देव में दीपिका का किरदार और भी अहम बताया जा रहा है. ऐसे में अगर रणबीर, दीपिका और अयान एक बार फिर एक नई फिल्म में साथ आते हैं, तो ये फैन्स के लिए किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं होगा!