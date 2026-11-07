Ramayana: रणबीर कपूर की फिल्म का लीक हुआ सीन, हिंदी वर्जन से फुटेज गायब होने पर फैंस का आया रिएक्शन

नितेश तिवारी की रामायण: पार्ट वन ने रिलीज के दो दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी बीच साई पल्लवी की सीता और रवि दुबे के लक्ष्मण वाले एक एक्शन सीक्वेंस को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. फिल्म के इंटरनेशनल हिंदी वर्जन के कथित तौर पर सीक्वेंस के क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिससे भारतीय दर्शक सवाल कर रहे हैं कि वह फुटेज घरेलू थिएटर रिलीज में क्यों नहीं शामिल किया गया. इस बात ने फैंस का ध्यान खींचा है. हिंदी वर्जन पहले से ही इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज हुए इंग्लिश-लैंग्वेज कट से लगभग 30 मिनट लंबा है, जबकि X और Reddit पर दर्शक भारतीय और इंटरनेशनल हिंदी वर्जन के बीच साफ अंतर पर चर्चा कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर चल रहे फुटेज में सीता, लक्ष्मण और राम के एक्शन सीक्वेंस की डिटेल में झलक दिख रही है. यह सीन तब होता है, जब राम का सामना खर और दूषण की 14,000 राक्षसों की बड़ी सेना से होता है. लीक हुई क्लिप में घायल लक्ष्मण सीता के साथ एक चट्टानी घाटी में भागते हुए दिख रहे हैं, जबकि तीन खूंखार, कुत्ते जैसे जीव उनका पीछा कर रहे हैं. जब जानवर पास आ रहे होते हैं, तो दोनों एक झरने के पीछे बनी गुफा में शरण लेते हैं. अपना पीछा करने वालों से कुछ देर के लिए बचकर लक्ष्मण अपनी चोटों से उबरने के लिए बैठ जाते हैं, जबकि सीता उनके घावों पर ध्यान देने की कोशिश करती हैं. वह उन पर पानी डालती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके हमलावर उनके छिपने की जगह तक उनका पीछा कर चुके हैं. तीनों आखिरकार गुफा में पहुंचते हैं धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ते हैं.

यह भी पढ़ें- रणबीर कपूर का बड़ा ऐलान, अब निर्देशन में आजमाएंगे हाथ, बोले- एक्टर के तौर पर ये आखिरी दशक

इसके बाद सीता से जुड़ा एक छोटा, लेकिन दिलचस्प पल आता है. पीछे हटने के बजाय, वह पास आ रहे जानवरों का सामना करने के लिए उठती है. एक खंजर निकालती है और बचाव की मुद्रा में आ जाती है. इसके बाद लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, सीता और जानवरों के बीच वह खड़े हो जाते हैं और लड़ते हैं. जैसे ही तीनों जानवर एक साथ लक्ष्मण की ओर झपटे, उन्होंने उनका मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार उठाई. हालांकि, इससे पहले कि वे उन तक पहुंच पाते, एक तीर अचानक हवा में उन जानवरों को लग जाता है, जिससे वे झरने के ऊपर गिर जाते हैं.

इसके बाद सीन में राम दिखाई देते हैं कि वह सीता और लक्ष्मण को बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंचते हैं. यह सीन ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया है. यह सीता को बचाने की भावना को दिखाता है. लक्ष्मण के अपनी चोटों के बावजूद उनकी रक्षा करने के पक्के इरादे को भी दिखाता है. इन क्लिप्स ने X और Reddit पर चर्चा शुरू कर दी है, जहां फैंस ने भारतीय थिएटर में दिखाए गए हिंदी वर्शन से इस सीक्वेंस को हटाने पर सवाल उठाया है. फुटेज को छोटे इंग्लिश-भाषा अडैप्टेशन के बजाय इंटरनेशनल हिंदी वर्शन के हिस्से के तौर पर सर्कुलेट किया जा रहा है. घरेलू और इंटरनेशनल दर्शकों के लिए रामायण के अलग-अलग एडिट पहले ही तैयार कर लिए गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हिंदी वर्शन लगभग 196 मिनट का है, जबकि इंग्लिश-भाषा वर्शन का रनटाइम लगभग 166 मिनट है.

यह भी पढ़ें-4 साल की हुईं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा, मम्मी ने शेयर की पेस्टल थीम बर्थडे पार्टी की तस्वीरें

छोटे इंग्लिश अडैप्टेशन में कुछ गाने और कहानी के हिस्से हटा दिए गए हैं, जिसमें भरत मिलाप एपिसोड के कुछ हिस्से और राम के परिवार से जुड़े दूसरे सीक्वेंस शामिल हैं. इन बदलावों का मकसद कहानी को उन दर्शकों के लिए ज्यादा आसान बनाना था जो इस महाकाव्य से अनजान हैं.

