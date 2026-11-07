रणबीर कपूर का बड़ा ऐलान, अब निर्देशन में आजमाएंगे हाथ, बोले- एक्टर के तौर पर ये आखिरी दशक

रणबीर कपूर ने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए एक स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है. नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' में भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणबीर ने बीबीसी एशियन न्यूज नेटवर्क के लिए अपनी सह-कलाकार साई पल्लवी के साथ एक इंटरव्यू में कैमरे के पीछे जाने की अपनी योजनाओं के बारे में बात की. हालांकि उन्होंने अपनी पहली फिल्म की सभी डिटेल्स अभी तय नहीं की हैं. हालांकि रणबीर अपने मौजूदा एक्टिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने के बाद अगले दो-तीन सालों में वह इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे. रणबीर ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही एक स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह अनुभव उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है. लिखने के काम ने उनके मन में उन लोगों के लिए सम्मान और बढ़ा दिया है जो कहानियां रचते हैं और उन्हें पर्दे पर जीवंत करते हैं. उन्होंने एक निर्देशक होने की संतुष्टि और एक कहानी सुनाने के लिए अलग-अलग लोगों को एक साथ लाने के मौके के बारे में भी बात की.

इस काम के बारे में उन्हें क्या पसंद है, यह बताते हुए उन्होंने कहा, "मैंने कुछ महीने पहले ही एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है. कुछ नया रचना बहुत मुश्किल काम है. मेरे मन में लेखकों और रचनाकारों के लिए बहुत सम्मान है. 'आप कोई चीज कैसे रचते हैं?' यह बहुत रोमांचक है, क्योंकि मेरा सच में मानना ​​है कि एक संगीतकार के बाद, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक अलग तरह की क्रिएटिव हाई महसूस करता है, तो वह निर्देशक है. एक अभिनेता को मिलने वाली खुशी काफी सतही होती है, लेकिन एक निर्देशक जब फिल्म बनाता है चाहे वह अच्छी हो या बुरी. तब कहानी सुनाने का मौका मिलना और अपनी कहानी बताने के लिए इतने सारे लोगों को एक साथ लाना, यह अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है. मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा."

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रणबीर किस तरह की फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं?

रणबीर अभी भी सोच रहे हैं कि एक डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म कैसी होगी, लेकिन उन्हें यह अच्छे से पता है कि वह किस तरह की कहानियां सुनाना चाहते हैं. उन्होंने अपनी पसंदीदा फिल्मों में 'लाइफ इज ब्यूटीफुल', 'इट्स अ वंडरफुल लाइफ' और राजकुमार हिरानी की फिल्मों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा फैमिली ड्रामा बनाना चाहते हैं जिसे देखकर लोगों को अच्छा और सुकून भरा अनुभव मिले. उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने एक्टिंग करियर और डायरेक्शन के बीच कैसे बैलेंस बनाना चाहते हैं. रणबीर ने कहा कि वह साल में लगभग 100 से 125 दिन ही काम करते हैं, जिससे उन्हें नए आइडिया सोचने और लिखने के लिए काफी समय मिल जाता है. अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "मैं साल में सिर्फ 100-125 दिन ही काम करता हूं. मेरे पास कहानियां लिखने के लिए काफी समय होता है. मैं पहले कभी इतना व्यस्त नहीं रहा, न ही कभी इतना कमिटेड रहा हूं. अब तक ऐसा होता था कि एक फिल्म पूरी होती थी, तो मैं दूसरी फिल्म पर काम शुरू कर देता था, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर यह मेरा आखिरी दशक है. क्या मुझे आगे भी ऐसे रोल करने को मिलेंगे? मैं निर्देशन की तरफ रुख करना चाहता हूं. उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में अपने निर्देशन की शुरुआत कर सकूं.

रणबीर कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट्स

'रामायण: पार्ट वन' के बाद, रणबीर 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी हैं, और यह 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. इसके अलावा, रणबीर के पास संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनने वाली 'एनिमल पार्क' है और फिर 2028 के लिए 'रामायण: पार्ट टू' भी है.

