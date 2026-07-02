4000 करोड़ की 'रामायणम' के साथ मेकर्स ने कर दी लापरवाही, लीक हुआ सबसे बड़ा सीन

बड़े बजट की फिल्मों का असली शोर कई बार रिलीज से पहले ही सुनाई देने लगता है. कभी किसी फिल्म का पोस्टर चर्चा में आ जाता है तो कभी एक छोटी सी झलक पूरे इंटरनेट पर छा जाती है. इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल 'रामायणम' को लेकर बना हुआ है. फिल्म सिनेमाघरों में आने में अभी समय है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही. अब रणबीर कपूर की सिर्फ 11 सेकेंड की एक क्लिप ने फैंस का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया है. यही वजह है कि हर तरफ बस इसी वीडियो की चर्चा हो रही है.
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इंटरनेशनल इवेंट के बाद वायरल हुई क्लिप
हाल ही में 'रामायणम' के कुछ खास सीन्स एक इंटरनेशनल इवेंट में चुनिंदा लोगों को दिखाए गए थे. इसके कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर की 11 सेकेंड की एक क्लिप वायरल हो गई. दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म के सबसे अहम युद्ध वाले सीन्स में से एक है. हालांकि मेकर्स की तरफ से इस वायरल वीडियो को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है.
Shocking 🚨🚨🚨#RanbirKapoor 's Scene From #Ramayana gets Leaked. ⚠️⚠️⚠️— Aad!7 (@Aadi_memorable7) July 1, 2026
The scene which was shown at the CinemaCon event is circulating on Reddit 🔴#Ramayana | #Ranbirkapoor | #Imaxpic.twitter.com/H0MiSLSUQ0
रणबीर का एक्शन देख बढ़ा फैंस का क्रेज
वायरल क्लिप में रणबीर कपूर धनुष-बाण के साथ युद्ध करते नजर आते हैं. वीडियो में वो एक राक्षस पर हमला करते दिखाई देते हैं. क्लिप भले ही कुछ सेकेंड की है, लेकिन इसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग रणबीर के लुक, स्क्रीन प्रेजेंस और फिल्म के बड़े विजुअल स्केल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स तो अभी से 'रामायणम' को बॉक्स ऑफिस की बड़ी फिल्म बता रहे हैं.
VFX को लेकर भी शुरू हुई चर्चा
इस वायरल क्लिप के बाद VFX को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है. एक कंटेंट क्रिएटर का दावा है कि रणबीर कपूर की एंट्री वाले सीन में जानबूझकर अधूरा VFX इस्तेमाल किया गया, ताकि फिल्म को लेकर लोगों के बीच और ज्यादा चर्चा हो. उनका कहना है कि थिएटर में यही सीन पूरी तरह अलग और ज्यादा शानदार नजर आएगा. हालांकि इस दावे की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायणम' दो भागों में रिलीज होगी और पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा.
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