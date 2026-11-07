4 साल की हुईं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा, मम्मी ने शेयर की पेस्टल थीम बर्थडे पार्टी की तस्वीरें

Raha Kapoor Birthday: आलिया भट्ट और रणबीर कपूरी की बेटी राहा कपूर 4 चार साल की हो गई हैं. शनिवार को अभिनेत्री आलिया भट्ट ने राहा के जन्मदिन सेलिब्रेशन की झलक शेयर की. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंटीमेट, कार्टून-थीम वाली पार्टी की कई तस्वीरें शेयर करते हुए आलिया ने इस इवेंट में हुई सारी मस्ती की झलक दिखाई. पहली तस्वीर में आलिया और रणबीर कपूर राहा के साथ नजर आए, जब वो एक साथ उसका खास दिन मना रहे थे. तस्वीर पोस्ट कर आलिया ने लिखा, "हमारी राहा अब 4 साल की हो गई है."

एक और तस्वीर में राहा ग्रे चेक वाले आउटफिट और फ्लोरल स्कर्ट में लॉन में नंगे पैर चलती नजर आई, उसके बाल छोटे-छोटे हिस्सों में स्टाइल किए गए थे जिनमें रंग-बिरंगे क्लिप्स लगे थे. आलिया ने इस प्यारी तस्वीर को कैप्शन दिया, "हमारी प्यारी यूनिकॉर्न." एक्ट्रेस ने एक और क्लोज-अप मोमेंट भी शेयर किया, जिसमें वो राहा के गाल पर किस कर रही हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "ऑब्सेस्ड." एक और तस्वीर में राहा रेनबो-थीम वाली शीट पर कलर करती नजर आ रही हैं और कार्टून कैरेक्टर्स से सजे बर्थडे केक की तस्वीर भी इस कैरोसेल में दिखी. आलिया ने केक वाली तस्वीर को कैप्शन दिया, "ब्लेस्ड".

बता दें कि आलिया और रणबीर ने 14 अप्रैल 2022 को मुंबई स्थित अपने घर में एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी की थी. यह विवाह पंजाबी रीति-रिवाजों से संपन्न हुआ था. कपल ने जून 2022 में ऐलान किया था कि वो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके बाद 6 नवंबर 2022 को राहा का जन्म आलिया और रणबीर के घर हुआ था. दोनों ने शुरुआत में राहा को मीडिया और पैपराजी की नजरों से काफी हद तक दूर रखा था लेकिन कपल ने बाद में क्रिसमस 2023 पर मीडिया और फैंस के सामने राहा का चेहरा दिखाया था. इसके कुछ महीने बाद उन्होंने राहा को पब्लिक की नजरों से दूर रखना शुरू कर दिया था.

