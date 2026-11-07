27 साल पुराना शादी का गाना, राजस्थानी रंग में रंग गई थीं करिश्मा-तब्बू और सोनाली बेंद्रे, अलका-उदित-कुमार सानू की आवाज ने बनाया अमर

बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो सालों बाद भी शादियों और पारिवारिक समारोहों की रौनक बढ़ा देते हैं. ऐसा ही एक गाना साल 1999 में आई फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं' का है. ‘म्हारे हिवड़ा में नाचे मोर' आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है. इस गाने में राजस्थानी रंग, खूबसूरत पारंपरिक कपड़े और कलाकारों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी. करिश्मा कपूर, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर फिल्माया गया यह गाना अपनी धुन और अंदाज के कारण खास बन गया. अलका याज्ञनिक, उदित नारायण, कुमार सानू, हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की आवाज ने इसे यादगार बना दिया.

राजस्थानी अंदाज में सजा था पूरा गाना

‘म्हारे हिवड़ा में नाचे मोर' गाने की सबसे खास बात इसका राजस्थानी अंदाज है. इसमें कलाकार पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों में नजर आते हैं. रंग-बिरंगे लहंगे, गहने और खूबसूरत सजावट गाने को एक अलग पहचान देते हैं. करिश्मा कपूर, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के डांस और एक्सप्रेशन भी दर्शकों को खूब पसंद आए थे. इस गाने का संगीत रामलक्ष्मण ने तैयार किया था, जबकि इसके बोल रविंदर रावल ने लिखे थे. इसकी धुन में भारतीय संगीत की मिठास है, जो सुनने वालों को आज भी थिरकने पर मजबूर कर देती है.

क्या थी ‘हम साथ-साथ हैं' की कहानी?

सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ‘हम साथ-साथ हैं' एक पारिवारिक फिल्म थी. इसमें सलमान खान, मोहनीश बहल, सैफ अली खान, तब्बू, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे मुख्य भूमिकाओं में थे. इनके अलावा रीमा लागू, आलोक नाथ, नीलम और महेश ठाकुर भी अहम किरदारों में दिखाई दिए थे. फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां आपसी प्यार, रिश्तों और एकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है. हालांकि, परिवार में कुछ गलतफहमियां रिश्तों के बीच दूरियां पैदा कर देती हैं. फिल्म दिखाती है कि मुश्किल समय में परिवार का साथ कितना जरूरी होता है.

बॉक्स ऑफिस पर भी मिली थी सफलता

‘हम साथ-साथ हैं' 5 नवंबर 1999 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह उस साल की सफल फिल्मों में शामिल रही. इसकी कहानी के साथ-साथ गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे.

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फिल्म का संगीत आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है. खासकर ‘म्हारे हिवड़ा में नाचे मोर' ऐसा गाना है, जो 27 साल बाद भी शादियों और पारिवारिक कार्यक्रमों में सुनाई देता है. यही वजह है कि यह गाना आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.