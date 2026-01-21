विज्ञापन

‘जय हो’ को लेकर मचा बवाल, RGV ने किया बड़ा खुलासा, सुखविंदर सिंह ने बताया किसने कंपोज किया गाना

राम गोपाल वर्मा को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि ऑस्कर विनिंग गाना 'जय हो' को ए आर रहमान ने कंपोज नहीं किया.

जय हो गाने कंट्रोवर्सी पर राम गोपाल वर्मा ने दी सफाई

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और ऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान के 'कम्युनल बयान' को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है. बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक कई स्टार्स इस पर अपना रिएक्शन दे चुके हैं. कुछ एआर रहमान को टारगेट कर रहे हैं, तो कईयों ने सपोर्ट भी किया है. इस बीच राम गोपाल वर्मा का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दावा कर रहे थे कि ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो को एआर रहमान ने नहीं बल्कि सुखविंदर सिंह ने कंपोज किया है. इस वीडियो के फैलने के बाद अब डायरेक्टर ने एक पोस्ट जारी किया है. डायरेक्टर ने अपने इस एक्स पोस्ट में सारी बातें क्लियर कर दी हैं.

राम गोपाल वर्मा ने किया क्लियर

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, 'सभी लोगों से निवेदन है... जय हो गीत के संदर्भ में मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है. मेरी राय में एआर रहमान सबसे महान संगीतकार और सबसे नेक इंसान हैं. वे किसी की भी उपलब्धि छीनने वाले व्यक्ति नहीं हैं. मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे के आसपास फैली नकारात्मकता का भी अंत होगा'. बता दें, साल 2024 में राम गोपाल वर्मा ने दावा किया था कि सुखविंदर सिंह ने सुभाष घई की फिल्म युवराज के लिए सॉन्ग जय हो कंपोज किया था और बाद में इसे उन्होंने एआर रहमान को 5 लाख रुपये में बेच दिया था.

सुखविंदर सिंह का भी आया बयान

सुखविंदर सिंह ने डायरेक्टर के इस दावे की सच्चाई को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. सुखविंदर ने कहा है, 'यह गाना रहमान ने ही कंपोज किया है, मैंने तो इसे गाया है. रामू जी कोई छोटे इंसान तो हैं नहीं, हो सकता है कि उन्हें गलत जानकारी मिली हो'. गौरतलब है कि सॉन्ग जय हो फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर का है, जिसे गुलजार ने लिखा था और एआर रहमान ने कंपोज किया था. इस गाने के लिए एआर रहमान को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था.            

फिलहाल अपनी नई कंट्रोवर्सी में एआर रहमान उस वक्त तेजी से चर्चा में आए, जब उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है और उन्होंने फिल्म छावा पर भी सवाल उठाए थे. इसके बाद से हिंदू से मुसलमान बने ए आर रहमान चौतरफा आलोचना का शिकार हो रहे हैं.

Ar Rahman, AR Rahman Controversy, Jai Ho Song, Ram Gopal Varma, Jai Ho Song Controvers
