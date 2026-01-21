विज्ञापन

AR Rahman को मिला बेटे अमीन का साथ, कहा- आपके काम को कोई छीन नहीं सकता

ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में काम न मिलने के पीछे 'सांप्रदायिक' कारणों का हवाला दिया.

Read Time: 2 mins
Share
AR Rahman को मिला बेटे अमीन का साथ, कहा- आपके काम को कोई छीन नहीं सकता
बेटे अमीन ने ए.आर. रहमान का किया सपोर्ट
नई दिल्ली:

ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को उनके संगीत के लिए दुनियाभर में सराहा जाता है, लेकिन इन दिनों वह अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में काम न मिलने के पीछे 'सांप्रदायिक' कारणों का हवाला दिया. इसके बाद से वह राजनीति और सिनेमा हस्तियों के निशाने पर आ गए. इस पूरे विवाद के बीच, उनके बेटे अमीन ने अपने पिता का समर्थन किया है. अमीन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट के जरिए अपने पिता का समर्थन किया.

Latest and Breaking News on NDTV

 उन्होंने इस पोस्ट में एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके पिता ए.आर. रहमान स्टेज पर बैठे हैं और उनके साथ ब्रिटेन के मशहूर गायक एड शीरन नजर आ रहे हैं. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, ''पापा का संगीत और योगदान केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा.''  इसके साथ ही अमीन ने एक और स्टोरी साझा की, जिसमें उन्होंने मार्वल सुपरहीरो आयरन मैन के विजुअल्स को शामिल किया. वीडियो में आयरन मैन कहता है, ''आप मेरा घर, मेरे सारे खिलौने और ट्रिक्स छीन सकते हो, लेकिन एक चीज नहीं छीन सकते- मैं आयरन मैन हूं.''

Latest and Breaking News on NDTV

इस स्टोरी के जरिए अमीन ने कहा कि बाहरी आलोचना, समस्याएं या गलतफहमियां ए.आर. रहमान की असली पहचान और उनके अद्भुत योगदान को कभी नहीं छीन सकती. ए.आर. रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत में कहा था, "मुझे बॉलीवुड में अब कम काम मिलने लगे हैं. कभी-कभी रचनात्मक निर्णय लेने की ताकत उन लोगों के हाथ में होती है जिनमें असल में क्रिएटिविटी नहीं होती. यह कभी-कभी साम्प्रदायिक कारणों से भी हो सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर पता नहीं चलता. यह केवल अफवाहों के रूप में पता चलता है कि मुझे किसी प्रोजेक्ट में चुना गया था, लेकिन फिर कंपनी ने अपने पांच अन्य कंपोजर्स को हायर कर लिया."

बयान पर विवाद के बढ़ने पर ए.आर. रहमान ने खुद वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी और कहा कि उनके शब्दों को गलत समझा गया और उनका किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने भारत को अपना प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि उनका संगीत हमेशा लोगों को जोड़ने, संस्कृति का उत्सव मनाने और सम्मान देने का माध्यम रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ar Rahman, Ar Rahman Son, AR Rahman Son AR Ameen, Ar Rahman Songs, AR Rahman Song
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com