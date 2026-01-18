विज्ञापन

धुरंधर-2 की रिलीज से दो महीने पहले रामगोपाल वर्मा ने कर दी ये भविष्यवाणी, बनने वाला है सिनेमा का नया इतिहास

धुरंधर-2 को रिलीज होने में अभी पूरे 2 महीने हैं लेकिन इससे पहले ही इस फिल्म को लेकर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भविष्यवाणी कर दी है.

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर-2 की रिलीज से दो महीने पहले रामगोपाल वर्मा ने कर दी ये भविष्यवाणी, बनने वाला है सिनेमा का नया इतिहास
राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर-2 को लेकर कही ये बात
Social Media
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की धुरंधर ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त चल रही है. हाल ही में आदित्य धर ने भी अनाउंस किया है कि वह सीक्वल के ट्रेलर कट पर काम कर रहे हैं, जिससे फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गई है. इस बीच आज यानी कि 18 जनवरी को राम गोपाल वर्मा ने भी फिल्म के बारे में एक स्टेटमेंट दी और धुरंधर को सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म बताया.

राम गोपाल वर्मा ने अपने X हैंडल पर लिखा, “धुरंधर 2 सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म होगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का हर एक किरदार दर्शकों के दिमाग में बहुत बड़ा हो गया है, अपनी वैल्यू और इम्पैक्ट दोनों के मामले में, जो असली स्टारडम है. पहले पार्ट में किरदार छोटे या बड़े हो सकते थे, लेकिन अब वे सभी बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और इसलिए #धुरंधर2 अब तक की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म होगी.”

देखें रामगोपाल वर्मा का ट्वीट

धुरंधर 2 अपडेट

धुरंधर 2 को लेकर अटकलें तेज हैं हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अक्षय खन्ना सीक्वल के लिए एक्सट्रा सीन शूट करने के लिए सेट पर वापस आ गए हैं. प्रोडक्शन से जुड़े सोर्स के मुताबिक धुरंधर 2 में अक्षय का रोल फिल्म की शुरुआती शूटिंग शेड्यूल के दौरान पूरा हो गया था. सीक्वल में उनकी मौजूदगी कुछ अहम फ्लैशबैक सीक्वेंस तक ही लिमिटेड है जिन्हें पहले ही फिल्माया जा चुका है. एक सोर्स ने साफ किया, "फिलहाल अक्षय खन्ना के साथ कोई एक्सट्रा शूटिंग नहीं हो रही है. उनके हिस्से पहले ही पूरे हो चुके थे और कहानी के अहम फ्लैशबैक पलों का हिस्सा हैं." जिससे रीशूट की खबरों पर ब्रेक लग गया.

अक्षय खन्ना नहीं शूट कर रहे नए सीन 

अक्षय खन्ना के एक्स्ट्रा सीन को लेकर यह सफाई सीक्वल के बारे में बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच आई है जो धुरंधर की जबरदस्त सक्सेस के बाद बनी है. प्रोजेक्ट के पैमाने और उम्मीदों को देखते हुए, सेट पर किसी भी हलचल ने स्वाभाविक रूप से ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी है. हालांकि, मेकर्स साफ हैं कि फिल्म में अक्षय का पार्ट पहले ही तय हो चुका है, और इस स्टेज पर उनके नए सीन नहीं जोड़े जा रहे हैं.

धुरंधर की कास्ट

पहले पार्ट में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी समेत कई कलाकार थे. 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर, उस साल की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफिस हिट फिल्मों में से एक बन गई और इसने अपने सीक्वल के लिए बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar 2, Ranveer Singh Dhurandhar, Dhurandhar Sequel, Aditya Dhar Dhurandhar 2, Ram Gopal Varma Dhurandhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com