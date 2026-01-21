मनोज कुमार की पोती की फोटो वायरल, सादगी बिलकुल भारत कुमार जैसी, फोटो देख फैंस बोले- पर्सनैलिटी में दम है

देशभक्ति सिनेमा को नई पहचान देने वाले अभिनेता मनोज कुमार, जिन्हें लोग प्यार से भारत कुमार कहते हैं, आज भी अपने गानों और फिल्मों की वजह से याद किए जाते हैं. “है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं…” जैसे गीत सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मनोज कुमार न सिर्फ एक शानदार अभिनेता थे, बल्कि अपनी दमदार पर्सनैलिटी और हैंडसम लुक्स के लिए भी खासे मशहूर रहे. मनोज कुमार ने शशि गोस्वामी से शादी की थी. इस शादी से उनके दो बेटे हुए- कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी. जहां एक ओर उनके बेटे लाइमलाइट से दूर रहे, वहीं अब उनके परिवार की नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रही है. आज हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार के बेटे विशाल गोस्वामी की बेटी मुस्कान गोस्वामी की, जिनकी खूबसूरती इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही है.

मुस्कान गोस्वामी की शादी की फोटोज हुईं वायरल

मुस्कान गोस्वामी ने साल 2021 में मुंबई में बिजनेसमैन निखिल ओहरी से शादी की थी. उस वक्त उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं और अब एक बार फिर वही फोटोज इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. वेडिंग सूत्रा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई इन तस्वीरों में मुस्कान दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. तस्वीरों में मुस्कान का ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है. उनके चेहरे की मासूमियत और एलिगेंस देखकर फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं. फोटोज में उनके पति निखिल ओहरी भी नजर आ रहे हैं और दोनों की केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

फैंस ने दिए रिएक्शन

मुस्कान गोस्वामी को देखने के बाद कई लोग उनकी तुलना उनके दादा मनोज कुमार से करने लगे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “लुक्स में पूरी तरह अपने दादा पर गई हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “पर्सनैलिटी बिल्कुल भारत कुमार जैसी है.” कई लोगों का मानना है कि मुस्कान में वही ग्रेस और चार्म दिखाई देता है, जो कभी मनोज कुमार की पहचान हुआ करता था. भले ही मुस्कान गोस्वामी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हों, लेकिन उनकी खूबसूरती और शालीनता ने उन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया है. अब फैंस यही जानना चाहते हैं कि क्या मनोज कुमार की यह खूबसूरत पोती कभी बॉलीवुड में कदम रखेंगी या फिर अपनी निजी जिंदगी में ही खुश रहेंगी.

