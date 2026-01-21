टीजर रिलीज होते ही फंसी ओ रोमियो, गैंगस्टर की बेटी ने मांगे 2 करोड़, विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी

फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म ‘ओ रोमियो' का टीजर रिलीज होते ही हल्का-सा विवाद खड़ा हो गया. विवाद की वजह बनी टीजर में लिखी एक लाइन- “सच्ची घटनाओं से प्रेरित”. इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या विशाल भारद्वाज ने इस फिल्म के लिए उस शख्स के परिवार से इजाजत ली है, जिसकी जिंदगी से कहानी जुड़ी बताई जा रही है. दरअसल, मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर हुसैन शेख उर्फ हुसैन उस्तारा की बेटी सनौबर शेख ने फिल्म के मेकर्स को एक पत्र भेजा. उनका आरोप है कि फिल्म उनके पिता की जिंदगी पर आधारित है और बिना परिवार की सहमति के बनाई गई है. उन्होंने मुआवजे के तौर पर दो करोड़ रुपये की मांग की और फिल्म की रिलीज टालने की बात भी कही.

अब इस पूरे मामले पर विशाल भारद्वाज ने अपनी बात साफ कर दी है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा कि ‘ओ रोमियो' किसी व्यक्ति की अधिकृत बायोपिक नहीं है. उनके मुताबिक, फिल्म एक किताब पर आधारित है, जिसके अधिकार उन्होंने कानूनी तौर पर लिए हैं. विशाल भारद्वाज ने बताया कि यह कहानी मशहूर लेखक हुसैन जैदी की किताब ‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' से ली गई है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उस कहानी के अधिकार खरीदे, तो उन्हें अलग से किसी परिवार से इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई. उनके मुताबिक, फिल्म में कल्पना का भी काफी इस्तेमाल किया गया है और किरदार हूबहू किसी असली इंसान की नकल नहीं हैं.

निर्देशक का कहना है कि अगर किसी तरह की अनुमति की बात आती है, तो वो किताब के लेखक का विषय है, न कि फिल्ममेकर का. क्योंकि फिल्म एक प्रकाशित रचना पर आधारित है, न कि किसी निजी दस्तावेज या सीधे जीवन-वृत्तांत पर. फिल्म ‘ओ रोमियो' को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें शाहिद कपूर एक शूटर की भूमिका में नजर आएंगे. यह शाहिद और विशाल भारद्वाज की एक और साथ की फिल्म है. माना जा रहा है कि कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम के दौर से प्रेरित है, लेकिन मेकर्स इसे पूरी तरह काल्पनिक रंग में पेश कर रहे हैं.

फिलहाल विवाद के बावजूद फिल्म की रिलीज को लेकर कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. मेकर्स अपने स्टैंड पर कायम हैं कि ‘ओ रोमियो' एक फिक्शनल कहानी है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरणा जरूर लेती है, लेकिन किसी की जिंदगी की सीधी नकल नहीं है.

