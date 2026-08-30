एक्ट्रेस ने बदला धर्म, पहुंची मक्का हिजाब-बुर्के में पढ़ी नमाज, डरते हुए कही ये बात, वीडियो वायरल

सऊदी अरब के मक्का में अपनी विजिट के दौरान राखी सावंत एक बड़ी भीड़ से घिर गई और अजीब स्थिति में फंस गईं. राखी को फातिमा नाम से जाना जाता है, नेपाल में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र जगह पर गईं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में राखी को तीर्थयात्रियों के बीच प्रार्थना की चटाई बांटते हुए देखा गया. हालांकि वह जल्द ही एक्ट्रेस के लिए एक डरावनी स्थिति में बदल गया. जैसे ही राखी ने प्रार्थना की चटाई बांटना शुरू किया, कई लोग उन्हें लेने के लिए उनके पास आए.

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राखी को “अल्लाह हू अकबर” कहते हुए सुना जा सकता था, जब वह शांति से चटाई बांटने की कोशिश कर रही थीं. हालांकि, भीड़ उनकी ओर बढ़ती रही और स्थिति हाथ से निकल गई. एक समय पर कुछ लोगों को उनका हिजाब खींचते हुए देखा गया. राखी ने लोगों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए उनसे कहा, “प्लीज लड़ाई मत करो.” मक्का की अपनी विजिट के दौरान राखी ने नेपाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की.

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राखी ने वीडियो में कहा, एक वीडियो में राखी पवित्र काबा के पास दिखीं. “मैं दुआ करती हूं, अल्लाह, नेपाल में जो बाढ़ आई है, जो तूफान आया है, वो रुक जाए. वहां के बच्चे, बूढ़े और जानवर सब बचाए जाएं, जो इंडियन और नेपाली फंसे हैं, वो सब सही सलामत रहें, अल्लाह.”

वर्क फ्रंट की बात करें तो, राखी समय रैना के इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीजन 2 में वापसी करने वाली हैं. उम्मीद है कि वो आने वाले एपिसोड में पैनलिस्ट के तौर पर दिखेंगी.

