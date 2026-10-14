मैं दिल से बस कंडक्टर हूं, पुरानी नौकरी को याद करते हैं रजनीकांत बोले- आज भी उस बस को देख कर आंसू आ जाते हैं

इसमें कोई शक नहीं कि रजनीकांत ने दशकों तक बड़े पर्दे पर राज किया है. हालांकि, अपनी आने वाली फिल्म 'जेलर 2' से पहले एक्टर ने बताया कि शानदार एक्टिंग करियर के बावजूद, वे दिल से खुद को आज भी बस कंडक्टर ही मानते हैं. स्टारडम से पहले की जिंदगी को याद करते हुए 75 वर्षीय एक्टर ने कहा कि उन्हें एक्टिंग से ज्यादा बस कंडक्टर के तौर पर बिताए दिन पसंद थे और वे आज भी उन यादों को संजोकर रखते हैं.



रजनीकांत को बस कंडक्टर की अपनी नौकरी की याद आती है

'जेलर 2' सुपर शो में बोलते हुए, रजनीकांत ने बताया कि बस कंडक्टर के तौर पर बिताए उनके पांच साल उनकी जिंदगी के सबसे यादगार दिन रहे हैं. बाद में मिली शोहरत और सुपरस्टारडम के बावजूद, रजनीकांत ने माना कि वे कभी भी उस 'बड़े-से-बड़े' (larger-than-life) इमेज से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए.\"मुझे एक्टिंग पसंद है, बेशक, लेकिन मुझे बस कंडक्टर की अपनी नौकरी उससे कहीं ज़्यादा पसंद थी. कंडक्टर के तौर पर बिताए वे पांच साल वाकई कमाल के थे. मुझे आज भी उसकी याद आती है. इसलिए, दिल से मैं मानता हूं कि मैं एक कंडक्टर हूं और हमेशा रहूंगा. सच कहूं तो, मैं आज भी सुपरस्टारडम और उस शोहरत से खुद को जोड़ नहीं पाता. इसीलिए मैं कभी-कभी बेंगलुरु जाता हूं. जब मैं वह बस देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है. जब मैं वह खाकी वर्दी देखता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. मैं खुद को बस कंडक्टर ही मानता हूं." रजनीकांत की बातों से उस ज़िंदगी की झलक मिलती है जो सुपरस्टार ने भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने से पहले जी थी. बता दें कि शोबिज में आने और 1975 की तमिल फिल्म 'अपूर्वा रागंगल' (के. बालाचंदर द्वारा निर्देशित) से डेब्यू करने से पहले रजनीकांत बेंगलुरु में बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे.

75 साल की उम्र में लीड रोल किया

इस इवेंट के दौरान, एक्टर ने 75 साल की उम्र में लीड रोल निभाने के बारे में भी बात की. उन्होंने सिनेमा में अपने लंबे सफर का श्रेय विनम्रतापूर्वक अपने फैंस के अटूट प्यार को दिया. उन्होंने कहा, "मैं अब 75 साल का हो गया हूं. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अभी भी लीड रोल कैसे निभा रहा हूं. यह सब उन तमिल लोगों की वजह से है, जो मेरे लिए भगवान की तरह हैं, जो मेरे काम को सराहते हैं. उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं. मैं बस घास का एक तिनका हूं."

उन्होंने आगे कहा कि फैंस से मिलने वाले प्यार और समर्थन ने बड़े प्रोडक्शन हाउस को उनके साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है. नेल्सन दिलीप कुमार जैसे फिल्ममेकर, जो 'Jailer 2' के डायरेक्टर भी हैं. उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "आपके प्यार और समर्थन की वजह से ही बड़े प्रोडक्शन हाउस मेरे साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं और नेल्सन जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर मेरे साथ फिल्में बना रहे हैं. मुझे नहीं पता कि आपके प्यार का बदला कैसे चुकाऊं. मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं."