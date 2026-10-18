संगीतकार देवा को अंतिम श्रद्धांजलि देते समय रजनीकांत हुए इमोशनल, CM विजय ने परिवार के सदस्यों को दी सांत्वना, की अंतिम संस्कार के लिए राजकीय सम्मान की घोषणा 

तमिल फिल्मों के संगीतकार और गायक देवानेसन चोक्कलिंगम, जिन्हें 'देवा' या 'थेनिसाई थेन्द्रल' के नाम से जाना जाता है. उनका शनिवार, 17 अक्टूबर को चेन्नई में निधन हो गया. वे 75 वर्ष के थे. लगभग चार दशकों के अपने करियर में उन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं की 400 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया. देवा अपने पीछे एक ऐसी संगीत विरासत छोड़ गए हैं, जिसने चेन्नई की खास 'गाना' परंपरा को मुख्यधारा के सिनेमा तक पहुंचाने में मदद की. 20 नवंबर 1950 को जन्मे देवानेसन चोक्कलिंगम (देवा) ने तमिल सिनेमा में एक जाना-माना नाम बनने से बहुत पहले, अपने संगीत करियर की शुरुआत कर दी थी. उन्होंने धनराज मास्टर से पियानो सीखा. धनराज मास्टर ने संगीतकार इलैयाराजा को भी संगीत सिखाया था. इसके अलावा, देवा ने जे.बी. कृष्णा से हारमोनियम पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली.

उनके भाई सापेश और मुरली, जो जाने-माने संगीत निर्देशकों के साथ वाद्ययंत्र वादक के रूप में काम करते थे. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने में मदद की. देवा ने 1986 में फिल्म 'मट्टुकारा मन्नारू' के साथ एक तमिल फिल्म संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 'मनसुकेथा महारासा' और 'वैगासी पोरन्थाचू' जैसी फिल्मों से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली. उनका काम तमिल सिनेमा से आगे बढ़कर तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों तक पहुंचा.

साउथ सिनेमा ने जताया शोक

अभिनेता कार्थी ने 'X' पर संगीतकार की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "देवा सर की असीम ऊर्जा और बच्चों जैसी मासूमियत उनके संगीत जितनी ही खास थी. उन्होंने जो भी काम किया, उसमें एक अनोखी खुशी भर दी. उनकी धुनें और चेन्नई का जीवंत संगीत हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं." संगीतकार सैम सीएस ने देवा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा, "आपकी सदाबहार धुनें और कभी न भूलने वाले गाने हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. अपने असाधारण हुनर ​​से तमिल संगीत को समृद्ध करने के लिए आपका धन्यवाद. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, लीजेंड."सुपरस्टार रजनीकांत ने भी देवा को अंतिम श्रद्धांजलि दी. IANS द्वारा 'X' पर शेयर किए गए एक वीडियो में 'जेलर 2' स्टार को देवा के घर जाकर शोक व्यक्त करते हुए देखा गया. देवा का नाम सुपरस्टार रजनीकांत और तमिल सिनेमा के कुछ सबसे यादगार संगीतमय पलों से गहराई से जुड़ा है. उन्होंने रजनीकांत के साथ 'अन्नामलाई' (1992), 'बाशा' (1995) और 'अरुणाचलम' (1997) जैसी फिल्मों में काम किया. देवा ने रजनीकांत की फिल्मों के लिए टाइटल-कार्ड संगीत भी तैयार किया था.

अपने करियर के दौरान देवा को कई सम्मान मिले, जिनमें तमिलनाडु सरकार का 'कलैममणि' (Kalaimamani) पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए 'तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार' शामिल हैं. कन्नड़ सिनेमा में उनके योगदान के लिए भी उन्हें पहचान मिली, जिसमें 'अमृता वर्षिणी' (Amrutha Varshini) फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का 'फिल्मफेयर पुरस्कार' भी शामिल है.

