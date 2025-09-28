सलमान खान ने ट्विंकल खन्ना और काजोल की उनके ही शो में कर दी बोलती बंद, आमिर से कहा- इनका हाल भी तेरे जैसा होता...

विज्ञापन

काजोल और ट्विंकल खन्ना हाल ही में अपना शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल लेकर आईं हैं. जिसके पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान गेस्ट बनकर आए थे.

सलमान ने शो में ट्विंकल-काजोल की कर दी बोलती बंद
नई दिल्ली:

काजोल और ट्विंकल खन्ना दोनों ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं वहीं कई बार पैपराजी को भी लताड़ लगा देती हैं. अब ये दोनों बॉलीवुड वाइव्स अपना शो लेकर आईं हैं. इस शो का नाम टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है. जिसका पहला एपिसोड स्ट्रीम हो चुका है. इस पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान बतौर गेस्ट बनकर आए थे. जिसमें सलमान और आमिर के साथ इन दोनों ने खूब मस्ती की. हर किसी को रोस्ट करने वाली काजोल और ट्विंकल खन्ना को सलमान खान ही उनके शो में रोस्ट करके चले गए. शो का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.  जिसमें सलमान ने काजोल और ट्विंकल की बोलती बंद कर दी.

काजोल और ट्विंकल की बोलती हुई बंद

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सलमान खान कह रहे हैं- मैं इन दोनों के पतियों को बहुत अच्छे से जानता हूं. और ये जो उन दोनों इन इनसे शादी करने का फैसला लिया है. ये सबसे करेक्ट फैसला लिया है. क्योंकि अगर कोई और होता इनकी लाइफ्स में तो इनका हाल भी तेरे हाल जैसा होता. सलमान खान की बात सुनकर काजोल, ट्विंकल और आमिर तीनों एक-दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगते हैं. ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. हर कोई कह रहा है कि सलमान उन्हीं के शो में आकर उनकी बोलती बंद कर गए.

पर्सनल लाइफ पर खुलकर बोले दोनों खान

शो में सलमान खान और आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करते हुए नजर आए. आमिर ने अपनी शादी और रिलेशनशिप को लेकर बात की. वहीं सलमान खान ने अपनी और आमिर की दोस्ती के बारे में बताया कि कैसे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई. इस शो में सलमान और आमिर ने कई ऐसी बातें बताईं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते थे. 

